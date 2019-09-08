高雄市長韓國瑜 6 日接見東京大學兩岸關係研究小組，致詞時表示：「今天我沒有遲到，我等了日本人 25 分鐘！」事後卻遭日本學者松田康博在臉書 PO 文打臉，直言：「難以理解韓市長及團隊作風！」此則貼文一出卻引來大批不理性的網友留言灌爆，令松田康博不得不暫時關閉臉書；今（8）日凌晨，松田康博重新將臉書開啟，並 PO 出聲明強調接受韓國瑜及其團隊的道歉，「今後也將會始終如一的關心臺灣，祝福臺灣！」

綜合媒體報導，韓國瑜 6 日在高雄市政府貴賓室接見日本考察團，卻在致詞時卻開玩笑表示：「今天我沒有遲到，我等了日本人 25 分鐘！」此番言論卻引發風波。日本團隊之一的學者松田康博事後在臉書 PO 文還原真相，表示一行人的目的地與時間不斷被臨時更改，沒想到事後韓國瑜卻對外宣稱「等了日本人 25 分鐘」，令他不以為然直言：「難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風！」

此篇貼文一出，立刻引來大批疑似韓國瑜支持者灌爆松田康博的臉書，令他不得不先將臉書關閉；今天凌晨，松田康博則再度開啟臉書，他 PO 出聲明表示：「有關在 2019 年 9 月 6 日在高雄市發生所謂的『被遲到事件』，非常多的臺灣人民關心我們，本人對此表示深切的謝意。」

貼文中指出：「韓國瑜市長的競選團隊在當天晚上向我們說明並致歉。有關聯絡不順的部分，包括叫我們不要太早到、沒有給我們高雄市政府相關單位的聯絡方式、沒有事先確認好會面地點等等失誤湊巧的串在一起，才會造成這次的狀況。本人以東京大學兩岸關係研究小組召集人的身分，接受這個說明與道歉。另外我們也注意到了高雄市政府的聲明和韓市長的道歉。」

最後聲明也強調，希望此次風波到此告一段落。「我們都是長年以來研究臺灣政治經濟安全、中國外交、兩岸關係以及東亞國際關係等的學者，今後也將會始終如一的關心臺灣。祝福臺灣，祝大家平安！」（編輯：王錫謙）

【松田康博臉書全文】