國民黨總統參選人韓國瑜今(8)日來到故鄉新北展開總統之旅第一場和立委參選人的座談、大型造勢，近來他民調滑落，黨內焦慮、換韓聲越來越大，韓今日受訪時便感觸良多地說「大家心裡始終有躲揮之不去的烏雲，讓我們沒辦法開懷、始終處於憂慮狀態。」

韓國瑜中午來到國民黨新北市黨部先和12位立委參選人便當會，隨後便是公開座談，在座談時黨部主委李乾龍指出去年選舉時，侯友宜贏民進黨30萬票，這次韓國瑜選總統，在新北的得票要更上一層樓，贏到50萬票。

在輪到韓國瑜發言前，台下與會的黨內幹部紛紛高喊「韓國瑜當選！」但韓接過麥克風後，語調不若他批評民進黨時那般有力，反而顯得感觸良多，他說「在掌聲跟歡呼背後，大家心裡始終有朵揮之不去的烏雲。」

韓國瑜細說他的烏雲，分別是黨內對於團結、分裂後能否勝選開始質疑，甚至連近來攻擊他的「喝酒、抱女人、假學歷、跳樓自殺」等等輿論，「不客氣地說，這烏雲越來越大時，我們敵人陰謀達成；當我們對自己沒信心時，我們離失敗越來越近。」

韓國瑜以近來兩次台北市長選戰為例，解釋黨內始終瀰漫著失敗主義，「4年前國民黨提連勝文，他出來聲望很高，民調高，不光北市，全台一片叫好，但後來媒體開始，喝紅酒、轟趴、PlayBoy、有錢人，藍軍就開始質疑了，為什麼當初不提丁守中？」

「4年後好，我們提丁守中，還丁守中公道，他等24年了，比蘇武牧羊還久，然後開始佛系打法、乖乖牌、沒有作為、沒戰力、不知道在幹嘛，一旦丁守中下滑時，藍軍又說，我們為什麼不提蔣萬安？」韓國瑜指出，每當國民黨開始自我懷疑，就中了民進黨的圈套，「我們的對手就是希望我們陷入永遠的後悔，這點看不清，國民黨，你能有什麼戰力？」

韓國瑜指出，同樣的情況，現在也出現在他身上，從他出來後，民調從原本超過四成，一路負面消息，黨內又有後悔聲，為什麼當初不是朱立倫、周錫瑋出線，但即便是其他人出線，也會淪為標靶。他強調自己始終沒變過，最重要的仍是自己人的信心，「如果韓國瑜民調低落、被撤換掉，我們完全中圈套，支持韓國瑜不是支持聖人，是苦民所苦趨吉避凶，支持韓才有意義。」