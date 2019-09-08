美國職棒「紐約大都會台灣日」邁入第 15 屆，是大聯盟 30 支球隊中歷史最久、規模最大的台灣慶典活動。而昨（ 7 ）日大都會在花旗球場面對費城費城人隊時，總統蔡英文登上球場的大螢幕，並和台灣的網紅蔡阿嘎當日還進行開球，這讓現場大量僑胞大受感動，高喊「大都會加油，台灣加油」。

而在總統蔡英文的 YouTube 頻道上，更於今（ 8 ）日發出了一支《台美友好只許成功！蔡阿嘎到紐約大都會台灣日開球囉！》的影片，從影片中可以看到，蔡英文總統熱情的和球迷們打招呼，她更表示「台灣跟美國一樣，都是熱愛棒球的國家，從過去到現在，有很多台灣選手登上 MLB 的球場，包含前大都會球員胡金龍。我很確定，未來會看到更多的台灣好手在大聯盟發光發熱」。這段講話同時也讓紐約的球迷能夠更了解台灣，能夠對台灣這個名字更熟悉，蔡英文更說，「這也是我們要走向這個世界的一部份」。

蔡英文也在臉書發文指出，「今天是紐約大都會隊的台灣日，每年這一天都會有許多台灣僑胞在大都會隊主場齊聚一堂，台美友好的關係，可以表現在許多層面，今天，接在我出訪過境紐約後，換成蔡阿嘎到大都會台灣日開球！台灣跟美國，都是熱愛棒球的國家，最近我們各級棒球的國家隊，也有讓人激賞的表現」。網友們看完後紛紛大受感動大呼「看見台灣～好感動」、「感謝妳讓台灣走出去，讓全世界看到台灣！台灣加油！」、「這才是最強外掛」、「看見台灣走向國際，台灣加油」、「我台灣我驕傲」。（編輯：王柏文）