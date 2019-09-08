▲韓國瑜 8 日晚間在新北市三重區舉辦萬人大造勢活動。學者胡幼偉大讚，去年熟悉的，善用庶民兵法的韓國瑜終於回來了」！ （圖／中央社記者郭日曉攝 108年9月8日）

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高雄市長韓國瑜今（ 8 ）晚在新北三重幸福水漾公園展開總統大選的首場造勢活動，主辦單位估計有超過 40 萬民眾湧入現場，國旗海再現，韓家軍們紛紛穿上國旗裝到場力挺。對於今晚的造勢活動，學者胡幼偉表示，韓國瑜的演講非常成功，「去年熟悉的，善用庶民兵法的韓國瑜終於回來了」！

在韓國瑜造勢現場活動結束後，胡幼偉隨即在臉書發文，稱讚韓國瑜的演講「非常接地氣的用詞，雖然帶著些鄉野的粗糙，但那個真性情、沒有官僚味、黨官味，率真的、跟基層庶民味道最接軌的韓國瑜，才是庶民總統該有的氣質與味道」！

胡幼偉指出，光靠深藍選民，韓國瑜無法當選總統，必須得到各縣市的「反綠義士」支持，才有機會勝選。因此胡幼偉認為，韓國瑜今晚的演講主要是以各縣市反綠義士熟悉的「氣口」來講話的，就是要讓很多人聽得「很爽」！「這個感覺要回來，韓流才會再掀高潮」。

胡幼偉也肯定這樣的策略是正確的，「這麼多人相挺，再溫溫吞吞，人氣士氣就散了」。胡幼偉更直言，雲端型的、模範生型的國民黨政治領袖典範，在今晚算是被韓國瑜徹底終結了！「他應該是國民黨唯一敢在台上講『他奶奶的』和『恁爸等你』的超級大咖！」

胡幼偉坦承，這樣的用詞雖然很粗俗，但很奇怪，「怎麼突然覺得，國民黨終於有點能戰的樣子了！」（編輯：倪浩軒）

▲胡幼偉臉書發文全文。（圖／翻攝自胡幼偉臉書）

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