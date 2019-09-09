目前市場以首購族為主流，尤其房價較雙北市便宜的桃園市，持續吸引許多年輕人購屋遷入。根據桃園市桃園區地政所統計去年住宅交易狀況，買方有近7成為首購族，各生活圈中又以經國重劃地區的首購族佔比最高，達82%。專家分析，該區的房屋總價帶符合首購族預算，交通機能發達更是促使買方購屋的關鍵因素。

桃園市桃園區地政所針對2018年桃園區不動產交易資訊進行大數據統計，發現首購族佔全部買方的比例達69%最高，且觀察近3年購屋偏好，以新大樓為首選。信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，一般市場買方中，首購族與換屋族約各佔一半的比例，但桃園市因房價相對雙北市便宜，近年有許多年輕首購族選擇到桃園購屋，也造就桃園蟬聯多年遷入人口最多、六都平均年齡最年輕的狀況，因此首購族比例高並不意外。

再進一步分析桃園8大生活圈首購族比例，以經國重劃地區佔比達82%比例最高，中路地區75%居次。信義房屋桃園中正店店長楊尚偉指出，相較鄰近的中正藝文特區，因商圈與住宅皆發展成熟，多為中古大樓，且房價較高，來看屋、買屋的民眾中，首購與換屋族佔比約1:1，經國與中路皆屬建案林立、新大樓為主的重劃區，確實較多首購族詢問。

至於經國重劃地區首購族最多的原因，信義房屋經國店店長詹家杰表示，年輕人較偏好買新房子，該區以2~3房的新大樓為主，總價落在800~1200萬元間，單價25~28萬元，符合首購族預算，有不少收入佳的機場地勤、機師及空姐來此購屋，且從經國路、大興西路及中正路皆可上高速公路，近期也有剛啟用的經國轉運站，交通機能不錯，所以也有不少在台北、新竹上班的民眾買入該區。