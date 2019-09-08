（中央社記者楊明珠東京8日專電）中度颱風法西可能登陸日本關東地區，JR東日本公司今天宣布山手線、中央線等首都圈的所有鐵路，9日從首班車到上午8時左右的班車暫時停駛。

日本朝日新聞報導，今年第15號颱風法西可能於今晚到明天（9日）清晨之間從關東地區等地登陸，JR東日本公司宣布旗下位於首都圈的所有鐵路，9日從首班車到上午8時左右的班車停駛，主要是為了檢查電車架線的安全，需花時間。

報導說，這是JR東日本公司首度實施從第一班車就停駛的大規模計畫性停駛。預定在檢查確認安全無虞之後，恢復通車。

暫時停駛的有山手線、京濱東北．根岸線、東海道線、橫須賀線、總武快速線、中央線（快速）、中央．總武線（各站停）、中央本線、埼京線、川越線、宇都宮線、高崎線、常磐線、常磐線（快速與各站停）、成田線、武藏野線、南武線、橫濱線、相模線、青梅線、五日市線、八高線、京葉線、鶴見線、伊東線。

報導說，地下鐵東西線的東陽町到西船橋的區間，明天從首班車到上午10時左右的班車停駛、地下鐵有樂町線的豐洲至新木場之間的區間，明天上午首班車到上午8時為止的班車暫時停駛。此外，多摩單軌電車明天首班車到上午8時左右的班車暫時停駛。（編輯：林治平）1080909