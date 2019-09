英國首相強森( Boris Johnson )近日頻遭挫敗,先是脫歐在英國國會遭受多重打擊,親弟弟( Jo Johnson )也於 5 日以「無法兼顧家庭和國家利益」為由請辭內閣職務,現在就連就業暨退休保障大臣魯德( Amber Rudd )亦宣布辭去大臣,並交出保守黨黨鞭職位,為英國政壇再投下震撼彈。

I have resigned from Cabinet and surrendered the Conservative Whip.

I cannot stand by as good, loyal moderate Conservatives are expelled.

I have spoken to the PM and my Association Chairman to explain.

I remain committed to the One Nation values that drew me into politics. pic.twitter.com/kYmZHbLMES

— Amber Rudd MP (@AmberRuddHR) 2019年9月7日