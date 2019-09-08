英國首相強森（ Boris Johnson ）近日頻遭挫敗，先是脫歐在英國國會遭受多重打擊，親弟弟（ Jo Johnson ）也於 5 日以「無法兼顧家庭和國家利益」為由請辭內閣職務，現在就連就業暨退休保障大臣魯德（ Amber Rudd ）亦宣布辭去大臣，並交出保守黨黨鞭職位，為英國政壇再投下震撼彈。

I have resigned from Cabinet and surrendered the Conservative Whip. I cannot stand by as good, loyal moderate Conservatives are expelled. I have spoken to the PM and my Association Chairman to explain. I remain committed to the One Nation values that drew me into politics. pic.twitter.com/kYmZHbLMES — Amber Rudd MP (@AmberRuddHR) 2019年9月7日

魯德已過週末於個人推特上貼文，宣布自己請辭的消息，同時稱「當忠誠、溫和、優秀的保守黨員被開除時，我無法袖手旁觀」，反映出對強森因在國會內受挫、而開除 21 名跑票的保守黨議員黨籍一事的不滿。而魯德本人在接受英國媒體專訪時亦表示，在沒有看到當局付出足夠的努力以達成協議的狀況下，自己無法再支持強森處理內政的方式，以及他與歐盟協商的手段。

56 歲的魯德自 2010 年起成為下議院議員，2016 年因英國前首相梅伊（ Theresa May ）任命而成為內政大臣，為英國歷史上第 3 位女性內政大臣，並於 2018 年底出任就業暨退休保障大臣一職。2016 年英國脫歐公投一事，魯德主張繼續留在歐盟，屬於較溫和的保守黨成員，與強森的強硬脫歐作風截然不同；而魯德的離去也是強森內閣 2 週內第 2 度有閣員請辭，有分析指出，魯德應不會是最後一位走人的閣員。

根據外媒報導，強森已任命原為環境食品與鄉村事務部政務次官的柯菲（ Therese Coffey ）為新任就業暨退休保障大臣；同時英國外相和財相也表示，脫歐將照原定計畫進行，強森亦不會向歐盟尋求延後脫歐。英國政壇風聲鶴唳之際，在真正實現脫歐的目標前，除了對脫歐帶來的衝擊預先做好準備，強森勢必得先設法安內。