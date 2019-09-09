場邊小球迷連接兩顆界外球，接受場邊記者採訪。（圖／取自MLB官網）
場邊小球迷連接兩顆界外球，接受場邊記者採訪。（圖／取自MLB官網）

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棒球場上球迷要接到一顆界外球已經相當不容易，更何況連接兩顆！今(9)日馬林魚主場與皇家的比賽中，一名小球迷在一打席當中連接兩顆界外球，這神奇的一幕，讓他登上大聯盟官網。

當時6局下半馬林魚9分領先，馬林魚打者先是打了一顆右外野界外飛球，一名小男孩將手伸出看台，右外野手只能眼睜睜看著他把球接進手套，隨後打者又打了一顆相同位置，巧的是又是同一名小男孩接到，這樣的巧合，讓追過來的右外野手Jorge Soler也忍不住笑了。

連接兩顆球讓坐在他旁邊的球迷都樂歪了，紛紛跟他擊掌，場邊記者還對他表示：「當你連續接到兩顆界外球，你就會成為一名傳奇。」

這名叫做Brandon Ortiz的小男孩接受採訪表示，自己以前從沒有接過界外球，他說：「當時我想說，天啊，是我人生第一顆界外球，很棒，接著我看到第二顆朝我飛過來，我心想，我的老天，我要接到第二顆了，真的太驚奇了。」

場邊記者還問他關於接界外球的訣竅，Ortiz打趣表示：「只要把眼睛閉上，準備好你的手套就對了。」

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