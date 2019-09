棒球場上球迷要接到一顆界外球已經相當不容易,更何況連接兩顆!今(9)日馬林魚主場與皇家的比賽中,一名小球迷在一打席當中連接兩顆界外球,這神奇的一幕,讓他登上大聯盟官網。

當時6局下半馬林魚9分領先,馬林魚打者先是打了一顆右外野界外飛球,一名小男孩將手伸出看台,右外野手只能眼睜睜看著他把球接進手套,隨後打者又打了一顆相同位置,巧的是又是同一名小男孩接到,這樣的巧合,讓追過來的右外野手Jorge Soler也忍不住笑了。

連接兩顆球讓坐在他旁邊的球迷都樂歪了,紛紛跟他擊掌,場邊記者還對他表示:「當你連續接到兩顆界外球,你就會成為一名傳奇。」

這名叫做Brandon Ortiz的小男孩接受採訪表示,自己以前從沒有接過界外球,他說:「當時我想說,天啊,是我人生第一顆界外球,很棒,接著我看到第二顆朝我飛過來,我心想,我的老天,我要接到第二顆了,真的太驚奇了。」

場邊記者還問他關於接界外球的訣竅,Ortiz打趣表示:「只要把眼睛閉上,準備好你的手套就對了。」

This kid caught two (2) foul balls during one (1) at bat. pic.twitter.com/lZdzdyvkU4

