（中央社屏東縣9日電）去年6月發生在屏東縣潮州鎮的海軍陸戰隊上兵何勝文在加油站被誤殺案，命案主嫌之一的王念平羈押4個多月後獲交保，卻在宣判之際屢傳不到，屏東地方法院將在近日發布通緝。

屏東地方法院發言人陳惠蓉今天表示，屏東地院審理庭今年7月2日、7月29日傳喚王念平出庭卻屢傳不到，簽發拘票拘提不到，9月4日法院合議庭法官裁定王念平棄保逃匿，沒收保證金，將在近日發佈通緝。

去年6月2日，何勝文要返營途中在潮州鎮的加油站加油，被王念平等一夥人槍殺身亡，這起槍殺案起因於2派人馬互約談判，何勝文的車子被誤認而遭槍殺身亡。

檢警陸續逮捕涉案31名嫌犯，致命槍傷是與王念平同夥的槍擊要犯洪偉智所造成，他在逃亡多日後被逮，屏東地檢署檢察官認定王念平等人涉嫌持空氣槍對何勝文射擊，去年9月13日將洪偉智及王念平等6名共犯依殺人、槍砲等罪起訴，其餘25人分別以傷害及聚眾鬥毆致人於死等罪起訴。

去年9月檢方偵結移審屏東地院後，裁定續押洪偉智（羈押中）及王念平等嫌犯，王念平否認持空氣槍射擊何勝文，法官認為，王念平是共同傷害、毀損罪，檢方沒有足夠證據證明他與洪偉智有共同殺人犯意聯絡，且是案發後主動投案，顯無逃亡之虞，而且同案其他被告都證述明確，並無勾串證人的問題等理由。

屏東地院裁定王念平以新台幣40萬元交保，並於去年10月18日獲釋，禁止出海及出境並限制住居。

何勝文的叔叔何新才聽到消息後驚訝，認為涉嫌殺人的重刑犯怎麼可以交保，很離譜，現在人跑掉了，司法要如何給死者家屬交代，如果王念平逃亡期間又有人受害，又該如何向社會交代。（編輯：林沂鋒）1080909