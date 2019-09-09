由立法院民進黨、國民黨、時代力量及親民黨等各黨團依據《公共電視法》第13條推舉15名社會公正人士所組成的「公共電視董監事審查委員會」，今（9）日上午9點半召開公共電視文化基金會第7屆董監事候選人審查會議，文化部長鄭麗君表示，此次提名名單均符合《公視法》，同時也符合未來傳播發展的需求。

自從文化部日前公布公視第7屆董監事名單後便遭受批評，有學者指出藝文界人士比例過高，缺乏媒體經營人才，公視旗下的華視未來恐怕將持續虧損，今日召開公視第7屆董監事候選人審查會議同樣使各界關注。

鄭麗君於會前表示，此次提名名單均符合《公視法》，同時也符合未來傳播發展的需求，希望此次的名攤能夠獲得各委員支持，代表國民黨黨團審查委員、前立委吳育昇批評，這是公廣集團「最弱的一份名單」，沒有重量級的經營人才，太多的人都是「文青」，同時還是自媒體人，恐怕抵觸公視法第14條廣播電視主管不得為董事的規定，華視經營每下愈況，虧損連連，公視派到華視的董事充滿理想主義，對華視經營恐怕不利。

代表國民黨黨團審查委員、政大法律系副教授廖元豪表示，公視董事是一個經營、監督的團隊，他是一個媒體，要有經營能力的團隊在裡面，如果出了一個報表一堆董事看不懂，那也會是個問題，這次的名單「商業經營氣息太低，文青氣息稍重」，對名單整體的組成頗有微詞。

經過2輪投票，提名21名董事過關7人，包括舒米恩．魯碧、徐瑞希、陳湘琪、盧彥芬、王燕杰、胡元輝與廖嘉展。依據公視法規定，董事會由董事17人到21人組織，由於人數不足，未來還是要經過補提名的程序選齊董監事。

審查委員會由立法院各黨團推舉15位社會公正人士組成，包含民進黨黨團，翁秀琪、黃世鑫、吳作樂、張烽益、陳東升、蘇正平、陳牧民、王勁力、蔡茂寅。國民黨黨團，楊泰順、廖元豪、吳育昇、葉慶元。時代力量黨團，羅世宏。親民黨黨團，魏志中。