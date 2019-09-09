（中央社記者黃麗芸台北9日電）北市復興南路上週發生一起大型重型機車死亡車禍，台北市警察局交通警察大隊今天指出，統計北市大重機去年死亡率為其它機車的8倍，近4年已奪去17條生命，籲加強防禦駕駛觀念。

北市警消7日獲報，指復興南路一段附近發生一輛大型重型機車擦撞一輛機車意外，造成一死一傷。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，上述意外為北市今年第7件大重機騎士死亡事故。

根據台北市107年度機車事故統計資料顯示，每萬輛事故率大重機為249.2件，其它機車（普重機＋輕機）為245.4件，兩者肇事率雖然相近，但大重機死亡率卻大幅上升，每萬輛死亡率大重機為2.73人、其它機車是0.33人，為其它機車的8倍。

同時，統計自民國105年度迄今，大重機事故已奪去17條性命。

交通警察大隊分析106至107年度大重機事故特性，發現大重機騎士死傷年齡層以30至39歲、占27.9%為最高，且性別以男性、占97.4%居冠。

大重機易肇事路段部分，包括市民高架道、大度路3段、竹子湖路、基隆路2段、民權東路6段、環東大道等，多為市郊及高架道路；主要肇事原因，為未注意車前狀況、超速失控及駕駛失控等。

交通警察大隊指出，機車包覆性較不足，若發生交通事故後易造成嚴重傷亡，危險性遠高於汽車；大重機操控性能及車身結構雖均較普通機車優良，但死亡率異常飆高，關鍵因素為行駛「速度」，呼籲大重機騎士加強防禦駕駛觀念，並依速限行駛。

此外，警方也將持續加強易肇事路段超速取締，並透過區間測速科技執法，以遏止超速危險駕駛，降低事故傷亡。（編輯：戴光育）1080909