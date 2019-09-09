麥當勞
▲麥當勞近幾年由台灣企業接手經營，不過日前就有網友針對此提問，是不是改給台灣企業經營就變很多了呢？（圖／取自維基百科）

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知名速食品牌「麥當勞」先前因美國本土的總公司不堪虧損，陸續將各國的麥當勞分公司賣掉，不再直營，改成授權經營。而台灣的麥當勞也將改成台灣企業接手經營，不過日前就有網友曝光麥當勞變成台灣企業經營後的改變，而引發鄉民熱議。

麥當勞
▲台灣麥當勞先前已由美國總公司授權由台灣企業接手經營。（示意圖／取自 Pixabay ）

日前有一名網友於 PTT fastfood 版上發文，表示自己是麥當勞員工，直言這兩年麥當勞變成台資企業後，感覺品質並有到多大的變化，但反倒是利潤比較低的東西都被砍掉！

另外原 PO 也直言加班工時、外送獎金都被嚴格限制，「以前計時人員超八頂多月底寫寫分析，現在是只要前一天有人超八，就算一分鐘就要打報告；外送員一個月內單量只要到達一定次數會有獎金，現在若外送員遲到一分鐘或錯漏一次的話，當月獎金全部取消」，這樣的變化讓原 PO 感嘆直言「真的難賺」！

麥當勞
▲日前有網友以「麥當勞變台資是不是真的有差」為題發問，引發許多人討論。（圖／取自 flickr ）

文章一曝光後，立馬引起許多網友討論，其中就有不少人點出其它變化，認為「優惠變少」及「價錢變貴」兩點也相當明顯，直言「 APP 變得很小氣」、「越變越貴是真的」、「 App 優惠變超爛」、「一直推花俏不實際的貴堡」。

另外還有過來人親揭「人力方面」也有很大的變動，表示「覺得人力省得很誇張，就連 rush 時間也是狂砍人」、「人手不足很明顯」、「最有感的是狂砍人力，每個人都分身乏術」。

不過也有網友認為仍然有不錯的地方，直言「他們選供應商一樣很嚴格好嗎」、「台資倒是引進信用卡悠遊卡支付和自助點餐機普及」、「覺得品質還行」、「我覺得還是不錯，極選貴是貴，但真的好吃」。（編輯：陳雅雲）

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