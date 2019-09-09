於 9 月 6 日開幕的 2019 柏林消費電子展 (IFA) 上，南韓三星電子與 LG 電子，在 8K 電視展開了大車拼。LG 就目前顯示能力最高的 8K 電視，還有三星電子的 QLED 電視名稱問題等，提出了質疑與批評。

LG 電子在 IFA 的展場中，於自家 8K 電視前擺出了「Real 8K」看板，且將對手三星電子的 8K 電視擺在一旁，並放上「Other 8K」來作比較。LG 電子表示自家 8K 電視的解析度達到 90%，反觀三星電子的 8K 產品只有 12%。強調 LG 電子的 8K 產品優於對手。

LG 電子的電視事業營運長 Park Hyoung-sei 副社長，在 7 日時強調「最近對手企業所推出的 8K 產品，雖然在畫素達到一定水準，但許多產品在解析度上都未能達標，引起消費者的混亂」。

LG 電子的說詞是，三星電子的 QLED 8K 電視，未達到國際顯示器量測委員會 (ICDM) 在 8K 所規定的，最小明暗對比值需超過 50% 以上的標準，只有畫素達到規範標準。而 LG 電子也在 7 日播放了自家 OLED 電視，與三星電子 QLED 電視的比較廣告，並在 YouTube 頻道上公開。

過去三星電子搶在 LG 之前推出了 8K 電視，並首度讓 8K 電視大眾化。三星電子視覺顯示事業部總裁 Han Jong-hee，於 6 日的記者懇談會中表示「沒有對畫質進行認證的機構。只要面板製造廠做出 8K 顯示器，那就是 8K。如何做好畫質提升 (upscaling)，則是廠商所該扮演的角色」。

三星電子在 2016 年，為確保運用 AI 技術來進行 8K 的畫質提升，投資了超過 1000 億韓元。該公司在 2019 上半年，於 8K 等高級電視市場賣出 200 萬台的 QLED 電視，並計畫在下半年達成 500 萬台以上的銷售目標。

在去年全球電視市場的約 2 億台銷量中，8K 電視只賣出約 6 萬台，市占只有 0.03% 左右。但由於即將到來的 2020 東京奧運，電視台將採用 8K 技術來進行實況轉播，8K 電視市場也逐漸變得熱絡。

2017 年底在全球推出首台 8K 電視的夏普，這次結合 5G 技術，展出了全球最大的 120 吋 8K 電視。索尼也推出 80 吋的 8K 電視，還有 120 吋的電視產品。業者們都鎖定了 2020 東奧商機，搶在 IFA 大顯身手。

而中國的 TCL 與創維數碼買下的德國美茲 (Metz) 也加入了 8K 電視戰局。繼 LG 電子之後，美茲推出了全球第 2 款的 8K 電視。而 TCL 也展出了搭載 AI 功能的「TCL 8K QLED X」系列 8K 電視。

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