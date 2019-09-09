近年來台灣 Youtuber 人才濟濟，許多網紅都闖出一片天，其中聖結石、放火、小玉、尊，被認為是網紅界的訂閱天王，但由於他們的頻道受眾年齡偏小，且某些影片被認為相當有爭議性，因此被外界貼上「屁孩」、「沒素質」的標籤。不過日前就有網友針對此點打臉，護航他們並非沒有優點存在，而引來許多鄉民討論。

根據先前《 OpView 社群口碑資料庫》公布 2018 年最受年輕人歡迎的 Youtuber 人氣排行榜中，前三名分別是「小玉」、「放火」和「尊」，此外「聖結石」也在榜上第七名，這樣的數據讓不少網友直言「真的超級傻眼的」、「素質越來越差」等評論，因此「聖火玉尊」儼然變成了「沒素質」和「屁孩」的代表名詞。

不過，就有一名網友於社交平台《 Dcard 》發文表示，認為許多人直言聖火玉尊沒素質相當無言，他先坦言「實在不懂聖結石做了什麼嗎？為什麼沒素質？他教壞小孩還是什麼嗎？還是只是因為很多小朋友喜歡他而已就要說他沒素質」。

另外他也針對「尊」被貼上標籤一事平反，認為「尊到底做了什麼不好的影片嗎？或是教壞小孩？還是什麼？況且你們到底知不知道尊對台灣 youtube 圈的貢獻？沒有他，台灣現在的 youtube 搞不好還是只有遊戲可以看？」

最後原 PO 表示，很多人根本是因為跟風而討厭他們，認為別人說他們不好，其他網友也就跟著說不好，這種行為與心態才是真正的屁，「你們是不是以為講聖火玉尊很屁，就可以展現優越感顯得自己很成熟？」

貼文一曝光後，引起部分網友熱議，許多人也贊同他的言論直言「我覺得尊蠻不錯的啊」、「我也不知道為啥聖要被嘴」、「挺一下聖結石，驚喜委託所超好看欸」；不過還是有不少人持不同意見，認為「敬佩這些早期努力的 youtuber 和實況主，也包含尊，他沒放棄且轉型成功，值得嘉許，不過請別捧太高」。（編輯：陳雅雲）