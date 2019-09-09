高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜昨（ 8 ）日晚間，在新北市三重區水漾公園舉辦造勢晚會，韓國瑜致詞時向韓黑喊話，脫口而出「他奶奶的」、「放馬過來、恁爸等你」等話，在網路上掀起一陣討論。對此，民進黨立委王定宇今（ 9 ）日在臉書表示，娛樂效果不錯，但他也點出韓國瑜的 2 大問題。

王定宇指出，韓國瑜成為國民黨總統候選人的首場大造勢，聽到這些「放馬過來」、「林北等你」，娛樂效果不錯，快笑死了！但是，除了用字遣詞的素養問題外，這個「國民黨總統候選人」至少還呈現 2 個大問題。

王定宇提到，第一，毫無反省能力，所有「出包」都只會怪別人，再訴求韓粉，進行霸凌，難道接見日本學者臨時改地點，再來說嘴自己沒遲到，是別人害的？追蹤器大指控變成烏龍，是別人黑他嗎？鳳凰和雞引起的歧視反彈，是別人害他講的嗎？違法農舍不處理，竟然還賣掉，是誰害他呢？更不要說對高雄一堆政見跳票，這些都是別人的錯嗎？

第二，處理正事的能力低落，「自己」邀請安排馬英九上台，「自己」預計 7 時 50 分上台，「自己」遲了快一個小時才上台，然後馬英九在演講時，硬生生被趕下去，這種能把「助力變阻力、朋友變敵人」的處理能力，真的是令人讚嘆，並在 tag 下「 # 提醒一下這是在選 2300 萬人的總統」、「 # 被政治耽誤的諧星但絕不是歌星」。（編輯：張嘉哲）

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