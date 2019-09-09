面板大廠友達今（9）日一連發布3項重訊，除董事會決議由原元太董事長柯富仁接任總經理暨營運長，並自明日起生效。同時，友達也宣布其在美發行的存託股票（ADSs）擬自紐約證券交易所（NYSE）下市，轉至美國櫃買市場交易，預計9月20日向美國證交委員會（SEC）提交，而友達將自明日開始實施庫藏股，以5.71元至11.84元買回12.5萬張股票。

柯富仁為交通大學光電所博士，在面板產業累積20年完整且豐富的資歷。他於2000年曾加入友達光電技術部門，2007年擔任電視顯示器事業單位協理，2010年升任電視事業群副總經理，期間深耕全球電視品牌客戶，大幅拓展中國大陸市場，讓友達成為全球液晶電視面板主要供應商。2011年擔任策略規劃總處副總經理，擘畫公司前瞻技術與策略方針。

2013年應元太邀請，柯富仁擔任元太董事長，期間聚焦電子紙的新技術開發，成功導入多元領域創新應用，不過，他在昨日辭掉元太董事長，友達也在今日宣布由柯富仁重接下總經理，新人事案自明日起生效。

友達表示，柯富仁洞悉未來科技趨勢與產業生態，歷經製造、研發、行銷、業務、策略等跨領域的領導資歷，友達董事會期勉新任總經理能以宏觀的高度與國際的視野，整合營運資源與平台，在友達價值轉型之路，不僅強化產業生態系合作，亦能促進新事業發展加大成長力度，期許在AI、物聯網匯流的新商業浪潮下開創新局，共創各個應用場域所需的解決方案，帶領公司再創下一個成長曲線。

至於原總經理蔡國新將受聘擔任集團企業達運精密執行長暨總經理，達運公司將借重其多年的管理歷練與熟稔產業鏈的影響力，開拓事業版圖與夥伴關係。

此外，友達於2002年5月以代號AUO於紐約證券交易所掛牌上市。友達表示，基於多重考慮，包括為維持ADSs在NYSE上市及在美國證券交易委員會（SEC）註冊及遵守美國證交法的定期申報和其他相關義務所產生的重大行政負擔和維持成本，友達董事會同意將其ADSs從NYSE下市。

友達並規畫ADSs從NYSE下市後，將其美國存託憑證計畫維持為參與型第一級ADS計畫，這將使美國投資者和友達ADSs的既有持有者能夠繼續持有並在美國櫃檯買賣市場交易友達的ADSs。