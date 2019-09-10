開學旺季來，國內商用洗衣市佔第一的服務商上洋8月營收6126.8萬元，年增7.95%，而時序邁入9月開學季，預估商用洗衣動能開始回溫。此外，公司今年也取得代理的三菱重工VRF變頻空調將是接下來重點產品之一，目前已有許多建商、建築師、技師及經銷商洽詢，預計9月出貨。

上洋是目前全台商用洗衣市佔第一的服務商，學校部分就占60%以上床數。此外，許多大型醫院，例如：北醫、馬偕、慈濟、秀傳也都是上洋的客戶。今年9月起上洋更順利新增高雄科大、台灣師大林口校區、太子建設台灣大學水源宿舍及長興宿舍、成功大學太子學舍等新合約客戶。

根據統計，目前上洋在商用洗衣部分與全台超過150所學校之宿舍及超過100家醫院都有合作，為學生、病患、家屬及醫護工作人員提供自助洗衣服務。除了商用洗衣服務外，家電空調銷售以及專案整合、維修服務也是上洋的主要營業項目。

其中，上洋代理的三菱重工VRF變頻空調，由於擁有大馬力、高能效、安裝靈活度高、可擴展性大等優勢，在日本長期深受建商喜愛，在取得代理權之後，預計9月會正式出貨。公司也進一步表示，今年公司家電跟空調設備販售皆有不錯的表現，主要是因為積極擴大銷售通路，相較去年增加20.8%，消費者指名度也成長約25%，帶動出貨暢旺。

上洋今年1到8月累計合併營收為新台幣7.27億元，年增約27.31%，上半年EPS 1.23元，也較去年同期成長約1.7倍。法人指出，若從整體營運面來看，空調部分營收比例可望越來越大，毛利動能則是來自於商用洗衣跟空調等產品，在市場需求不減情況下，可望增添營運動能。