英國航空公司（ British Airways ）機師工會， 9 月 9 日正式開始為期 48 小時的罷工，主要原因是不滿公司提出的加薪方案；儘管公司事先寄出簡訊，「提醒」參與罷工者將失去未來 3 年的機票優惠，仍未能阻止罷工上演。為英航史上最大規模的勞工行動。

綜合外媒報導，英航原本提出 3 年內分段調漲機師薪資 11.5% 的方案，但機師工會認為，過去公司曾要求員工共體時艱甚至減薪，但去年英航盈餘多達 20 億英鎊，理應和員工分享，而不是只落入高層的口袋。

一名不願具名的英航機師告訴英國衛報（ the Guardian ），過去 10-20 年間，機師的工作量明顯增加，但薪水和津貼卻與工作量成反比，而公司總是告訴員工，為了公司能有穩定的未來、創造更多利潤以進行再投資，這些是必經過程，而當時機師們也接受了這些說法。

「經過多年被削減薪水和津貼，我們機師被告知，當公司恢復獲利時我們會受益，但那尚未發生。我也不想罷工，但英航讓我別無選擇。」英航機師工會聲稱，罷工行動至少獲得 93% 機師的支持，希望用行動讓雇主明白，他們希望自己畢生的投資與犧牲能有所回報。

據悉此次罷工全球取消航班約 1600 個班次，近 30 萬旅客受影響，估計英航每天將損失 4000 萬英鎊。若談判仍沒有下文，將可能於 9 月 27 日再次罷工，更不排除會拖到明年 1 月，若真如此，勢必將嚴重衝擊歐洲耶誕假期旅遊高峰期的業績。