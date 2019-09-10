台式牛排能客製化做出不同的熟度口感，再配上麵類主食和荷包蛋，價格更是平易近人，深受不少民眾喜愛；近日，有網友在 PTT 八卦版提到，台式牛排的鐵板上，常會附一顆荷包蛋，不過每次吃都很困擾，到底要怎麼處置那顆蛋，好奇詢問廣大鄉民有關台式牛排中荷包蛋的正確吃法，貼文立刻引發網友熱議。

原 PO 在文中表示，無論是吃孫東寶，還是夜市路邊平價牛排，都是常見的粗飽美食，因為不愛澱粉，通常會要求店家將鐵板麵換成蛋，送的麵包也也換成蛋，然後點雙份牛排，笑稱「蛋白質破表有夠爽」。

不過，原 PO 指出，每次吃都很困擾，到底要怎麼處置裡面那顆蛋，因為蛋基本上就是生的，直接打在燒燙的鐵板上，但是蛋的上面已經被牛排覆蓋，根本沒有位置可以好好翻面煎熟，若只煎一面又會直接黑掉，所以只好一開鍋蓋就開始拿叉子炒蛋、打散，也不知道到底是不是正規吃法，疑惑道「有沒有台式牛排到底要怎麼處置那顆蛋的八卦？」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「那顆蛋是配色用的，不是拿來吃的」、「打包外帶啊」、「有的牛排店會塗油」、「不要翻，等 5 分後就可以翻了，餘熱很夠」、「小時候會翻，長大覺得炒蛋加醬也不錯」；對此，有內行網友出面神解，透露自己的專業吃法，牛排上桌後先切牛排，切個兩塊肉，這時蛋也差不多定型了，接著拿牛排沾蛋黃當沾醬吃，吃完這兩塊肉，就有位置放剛翻面的蛋了。（編輯：賴詠璿）