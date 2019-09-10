英國首相強生 (Boris Johnson) 發言人昨 (9) 日宣布，英國國會將自英國時間 10 日凌晨起開始休會 5 週，至 10 月 14 日止，以阻止國會議員杯葛其脫歐計畫，而在強生的提前大選動議遭受否決後，英國國會正式宣布休會。

為求在 10 月 31 日如期脫歐，強生上週向英國女王提請休會，作為阻止國會議員杯葛其脫歐計畫的戰略。英國首相發言人昨 (9) 日也宣布，國會將在議程結束後開始休會。

英國在野黨工黨議員抨擊，強生此舉企圖在脫歐期限前癱瘓國會運作，對英國民主是一大傷害。

根據報導，強生今將二度叩關，提出提前大選動議，希望透過提前大選，完成無論有無協議，皆必須在 10 月 31 日完成脫歐的承諾，不過，外界估計動議將受反對派議員強烈阻撓。

根據外媒報導，為防止英國無協議脫歐，反對派提出「反無協議脫歐法」，要求英國政府在下個月前與歐盟達成新的脫歐協議，或是必須取得英國國會同意，才能進行無協議脫歐。

法案指出，若在 10 月 19 日期限前未達到任一目標，強生必須致信歐盟理事會主席圖斯克 (Donald Tusk)，將脫歐期限延至明年 1 月 31 日。

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