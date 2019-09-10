台灣人有一說「秋蟹肥美」，秋冬兩季是澎湖海鮮最為鮮甜可口的季節，澎湖縣政府特別推出「戀戀海味•澎湖美食假期」，10日下午邀請型男主廚吳秉承代言，介紹美食護照、澎湖故事菜、美食主題旅遊、土魠魚創意料理競賽、土魠魚宴競賽以及作伙來呷辦桌等活動，讓來澎湖暢遊的民眾耳目一新。

澎湖縣長賴峰偉與活動代言人吳秉承主廚一起登台亮相，出來推廣澎湖在地的特色美食，吳秉承展現精緻烹調功力，烹煮酸瓜中卷的澎湖家常菜，特地由望安專人送達的酸瓜，承載著艱苦的澎湖離島居民，在早年保存食材的不易，飽滿鮮甜的中卷，則可以看到澎湖人享受大海母親的感恩與簡樸，現場精彩料理秀，陣陣誘人香氣簡直讓人垂涎欲滴，食指大動。

澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖具有特殊的人文歷史、海島風情及多項特色美食，期望透過本活動的舉辦，用最親近庶民生活食的方式，推展澎湖觀光旅遊，擴展澎湖海島美食品牌能見度，讓各地喜愛澎湖的人，都能感受澎湖獨有的海島風情與戀戀海味!

這次活動規劃六大行銷主軸，其中「菊島好食光」為好食護照集章活動，9月10日至9月31日招募澎湖店家加入，10月10日至隔年1月31日民眾可依護照索驥吃遍澎湖經典店家，集滿戳章即可參加抽獎；此外，9月10日起也將迎來「澎湖故事菜」及「美食主題旅遊」兩項活動，「澎湖故事菜」為鼓勵店家進行餐點包裝形塑，9月10日至9月31日對具代表性之澎湖故事菜店家徵件，10月10日至12月31日辦理「呷菜聽故事，打卡送好禮」活動，「美食主題旅遊」則是為獎勵旅行社結合本活動推出創意美食主題遊程，共推澎湖特色旅遊，吸引更多海內外旅客至澎湖體驗主題旅遊，訂於9月10日至9月31日進行遊程徵件，10月10日至12月31日辦理揪團來澎賞味遊活動，11月及12月則分別帶來「土魠魚創意料理競賽」、「土魠魚宴競賽」以及「作伙來呷辦桌」等精彩活動。