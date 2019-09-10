行政院長蘇貞昌今（10）日宣布高鐵延伸至屏東，目前評估有四方案，經費新台幣554億至1500億元不等，也讓外界擔心建設財源哪來？財政部長蘇建榮表示，會與主計總處商量，共同籌措財源，況且高鐵本身有高鐵基金支應，若不足也可舉債，且是自償性的債務，對於總預算不會有太大影響，他更保證不會為籌措財源，出售大面積國有土地。

根據鐵道局規畫，高鐵南延到屏東有燕巢案、左營案、高雄案及小港潮州案等4種方案，經費估從554億至1500億元不等，其中相較經費較少的是左營案，由高鐵左營站北側股道岔出，以高架跨越國道1號，往東至屏東市，並於屏東市區東側六塊厝農場設「屏東站」；燕巢案由燕巢岔出而不進左營站，延伸進屏東六塊厝；高雄案則進入高雄火車站再到屏東；小港潮州案則從左營往南進入市區到小港機場，再延伸至屏東潮州。

不過，外界也好奇高鐵南延的建設經費哪來？財政部長蘇建榮今日表示，由於相關方案還在規畫中，這筆特別預算也還沒有確定，未來會視規畫路線適度與主計總處商量財源籌措方式。

他也提到，高鐵本身有高鐵基金，建設經費可以先動用這部分，若不足，高鐵還可舉債，也因鐵路建設具有自償性，舉借的也是自償性債務，加上高鐵近年有賺錢、營運良好狀態下，應該不用擔心，後續也會與主計總處研商是否需協助籌措財源，對政府總預算應不會造成太大影響。

至於會不會為了籌措建設財源，出售大面積國有土地？蘇建榮也強調絕對不會，因為財政部早就確定不再賣大面積國有土地。

對於行政院長蘇貞昌指示財政部研議減少機車貨物稅，蘇建榮說，行政院目前只是請財政部開始研議，到底降不降還沒確定，未必一定會降稅，等研議結果出爐後，會再送交行政院做決策。