國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜 10 日出席國民黨台北市里長授證典禮時，提到過去連勝文、丁守中競選台北市長，遭受抹黑攻擊不斷，甚至變成「佛系打法」搞到最後大家失去信心，讓國民黨輸了選舉；韓在 11 日凌晨於臉書 PO 出 600 多字再提此事，感嘆：「國民黨過去兩次台北市市長選舉失利的遺憾和教訓其實並不遙遠！」並強調國民黨面對 2020 年的大選，不應該永遠後悔，「這次我們一定要贏，我們要贏回台灣、贏回中華民國、贏回一個和平繁榮的未來！」

韓國瑜 11 日在臉書以「永遠的後悔」為題 PO 文，一開頭就感嘆：「國民黨過去兩次台北市市長選舉失利的遺憾和教訓其實並不遙遠！」他也重提在國民黨台北市里長授證典禮時致詞時提到，過去連勝文、丁守中競選失利造成的結果，「看看今天的台北，再多的後悔和扼腕，也喚不回過去這幾年的時光、也找不回台北這幾年可能錯過的發展。因為，後悔是永遠的。」

韓國瑜在文中指出，2019 年的此時此刻，國民黨也正站在同樣的歷史階段，「鋪天蓋地的打擊、污衊、標籤化，然後散佈耳語：為什麼不提名朱立倫？為什麼不提名周錫瑋、張亞中？」他質疑：「我們還要永遠地後悔嗎？」

文末，韓國瑜感嘆，面對接下來的 2020 大選，國民黨的支持者應該學到了，「對手希望我們信心動搖、希望我們自我懷疑、希望我們槍口對內、希望我們不要贏…」但他喊話道：「這次我們一定要贏。我們要贏回台灣、贏回中華民國、贏回一個和平繁榮的未來！我們要贏，不要受騙上當、再次陷入永遠的後悔。」（編輯：王錫謙）

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