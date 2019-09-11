台北捷運繼今年年初與艋舺龍山寺合作，推出樂吉籤祈福票卡後，與台北霞海城隍廟聯名，今（ 11 ）日於在捷運紅線雙連站開賣「搭紅線、捷好緣 」月老車票，吸引約 5 百名民眾排隊購買，搶到頭香的是一名住在新莊的單身男性，一早就搭乘首班捷運到雙連站，希望可以順利脫單，還有媽媽想為女兒求好「孕」，也加入排隊行列。

農曆 8 月 15 日除了是中秋節外，同時也是月老生日，台北捷運在月老生日前夕，與台北霞海城隍廟合作，推出「搭紅線、捷好緣」月老車票，外觀以象徵愛情紅線的紅色為主，票卡正面是鉛錢造型，並刻有「百年好合」字樣，背面則是髥髥白鬍、雙頰紅潤的月老頭像，保佑購票民眾百年好合、感情順利。

台北捷運公司表示，月老車票今日起在雙連站獨家開賣，象徵「搭紅線、結（捷）好緣」，站內有 2 台自動售票機，旁邊還有以月老像及台北霞海城隍廟為主視覺設置 3D 彩繪，月老車票為長期販售，特別取百年好合、雙雙對對的意涵，將票卡設計為捷運 2 次票，每個售價 100 元，每人每次限購 2 個，使用完畢後不回收，讓旅客將月老的祝福永久收藏保存。

購買時，自動售票機螢幕會出現「單身」及「非單身」兩個選項，選擇一項後，並於心中默念祈求對象或條件，購票完成後，售票機會列印紅色捷緣籤詩，讓大家帶回家保存，也可掃描籤詩上的 QR code 下載留念。單身者，月老會告訴你增加桃花運的小偏方；已經有對象的朋友，收據內將會隨機推薦大稻埕約會行程及活動配合商家。

台北捷運公司指出，今日上午約有 5 百名民眾排隊購買月老車票，搶到頭香的是一名住在新莊的單身男性，一早就搭乘首班捷運到雙連站，還有媽媽想為女兒求好「孕」，也加入排隊行列，由於月老車票為長期販售，也有上班族路過後表示，要等下班後再來購買。雙連站及中山站另有英文說明，希望吸引外國旅客也能一起祈求好運。