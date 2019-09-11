蘋果新款iPhone 11系列於今（11）日凌晨1時正式發表，其中iPhone 11 Pro搭配3鏡頭，又推出新款「午夜綠」（Midnight Green），因此被網友暱稱為「三眼怪」。對於蘋果這次推出3鏡頭手機，不少人並不買帳。有網友就在PTT上酸說，「跟電動刮鬍刀有87％像」、「蜘蛛眼加瀏海」。

在今日凌晨1時蘋果秋季發表會上，蘋果發表了最新款Phone 11系列手機。其中，新款iPhone 11 Pro有5.8吋和6.5吋等2種不同螢幕大小，同時也搭載1200萬畫素的主鏡頭、120度超廣角鏡頭，4倍寬廣取景範圍和望遠功能鏡頭等3個鏡頭，並也同步推出午夜綠、太空灰、銀、金4種顏色機款。

本次iPhone 11 Pro有著三鏡頭的巨大改變，且在機背左上角呈現三角排列，實績曝光之後，引起正反兩方論戰。有不看好三鏡頭的網友稱，「鏡頭好恐怖」、「賣鏡頭的機子」、「鏡頭醜到爆」、「蜘蛛眼加瀏海」、「JOBS（賈伯斯）地下有知，看到這個三眼怪」、「最大敗筆就是鏡頭有夠醜」、「重新定義3鏡頭」、「鏡頭外方框凸，結果鏡頭還比方框更凸，雙火山口？」

不過也有果粉大讚，「其實綠色三眼怪蠻好看的」、「唯一支持綠色」、「11的價錢也算合理了，加上色彩繽紛，銷量會很好」、「這綠色選擇真的是不錯，讓三眼變得不明顯」。