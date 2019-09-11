藝人王瞳跟馬俊麟近日被周刊直擊，在深夜兩人單獨去健身房，還一同共進宵夜，讓沉寂一段時間的緋聞又再度被拿出討論，雙方社群平台湧入大批網友謾罵，王曈原本今（11）日有《綜藝大集合》錄影，也臨時取消了。

王瞳與馬俊麟因戲爆出緋聞，加上馬俊麟老婆梁敏婷曾在臉書暗喻，疑似家庭有第三人介入，王瞳則合體男友艾成打破緋聞，不過，近日兩人被周刊拍到一同出現在健身房還一起吃了宵夜，而梁敏婷在IG放上與馬俊麟的對話，梁敏婷寫上：「謝謝泥天回家路上唱給我聽的綿綿，很好聽，真的。如龍（馬俊麟本名），謝謝你，謝謝。」從對話時間點可以看出，當時是馬俊麟與王瞳共進宵夜的時刻。

王瞳與馬俊麟緋聞又掀起一番討論，對此，《今日新聞NOWnews》致電鳳凰經紀Nanny，她氣憤表示，他們去的健身房是公司談的贊助，不用錢所以很多藝人都會在那，王瞳去拿東西剛好遇到馬俊麟，被拍到合照又寫成幽會，馬俊麟向經紀人喊冤「她跟我打招呼我能不回嗎？」王瞳也無奈表示「怎麼幽會一堆人在運動！」

兩人打完招呼後，想說隔壁就有豆漿店，便一同吃了宵夜，王瞳與馬俊麟都表明兩人只是朋友，吃宵夜很正常，而且連手都沒碰到，就被寫成幽會，王瞳怒喊「朋友連話都不說嗎？」之後馬俊麟上王瞳的車短短1分鐘，經紀人解釋他只是上車拿東西，「1分鐘是能怎樣？」對於周刊看圖說故事，經紀人表示很無奈，強調兩人真的沒怎樣要大家不要誤會。梁敏婷本身就敏感的個性，看到報導後，把馬俊麟罵到臭頭，夫妻倆的關係又再度面臨考驗。

民視回應：

王瞳取消《綜藝大集合》通告，是民視考量不要因為新聞事件影響節目外景錄影。加上下一檔八點檔《多情城市》開始宣傳了，所以請蘇晏霈為戲宣傳前去錄影。

經紀公司已經將兩個人嚴厲罵了一頓，表示兩人戲裡戲外都受到關注，《大時代》現在也很燒腦後面的結局走向，兩個人免不了要對戲，但為了自己的家人親人，同事之間要懂得避嫌不要造成無謂的困擾。