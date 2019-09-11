（中央社華盛頓10日綜合外電報導）對美國國家安全顧問波頓（John Bolton）去職消息不感到惋惜的，可能包括北韓官員，但專家警告，波頓下台後，美國試圖說服平壤放棄核武的目標，並不會變得比較平順。

路透社報導，過去波頓提議用武力推翻北韓金氏家族統治，遭北韓官員譴責為「戰爭狂人」、「人渣」；美官員曾說，美國總統川普與北韓領導人金正恩2月間在越南河內第2次峰會之所以失敗，波頓應負起責任。

波頓去職消息曝光前一天，北韓再度進行飛彈試射，而之前不久，北韓才說願意與美恢復非核化談判。

多位政策分析專家表示，波頓下台可能有助於華府與北韓重啟會談，但美國試圖說服平壤放棄核武的目標，並不會變得比較平順。

首爾梨花女子大學（Ewha Womans University）教授李雷夫（Leif-Eric Easley）表示，波頓去職「時機可能有助美國與北韓的外交」。

他說：「平壤當局看不起波頓，弄得眾人皆知，金正恩可將這華府人事變遷演繹為北韓內政的勝利。就不久將來重啟核子談判而言，波頓離去會讓可能性提升。」

美國智庫國家利益中心（Center for theNational Interest）的卡吉亞尼斯（Harry Kazianis）說：「川普現在可自由選擇一位反對北韓改朝換代戰爭，並願意與北韓重返外交軌道的國安顧問人選。」

事實上，堅定主張與平壤接觸的美國國務院對北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun），是浮出檯面、接任波頓人選之一。

北韓外交言語攻擊，波頓並不是唯一的目標。

北韓官媒也一再譴責美國國務卿蓬佩奧（MikePompeo），並敦促川普將蓬佩奧換掉，改派一個「較成熟」的會談代表。上個月，北韓還稱蓬佩奧是「死硬派餘毒」，只會將會談複雜化。

談及波頓去職後，蓬佩奧今天在白宮對媒體說，他倆之間有許多次意見相左，但相關國家不宜預期美國未來外交方式會有所改變。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1080911