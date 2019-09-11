「非農就業數據」是美國市場每個月公佈的數據當中，最重要的經濟數據，該數據往往帶給金融市場很大波動；非農就業數據的變化與美國經濟（或股市）的強弱有高度的相關性，是一種就業好、經濟好、股市就好的概念。

而每個月月中美國公佈「WASDE 世界農產品供需報告」，報告內容涵蓋玉米、黃豆、小麥、棉花等的單產、庫存、出口等相關數據。

根據我們的統計數據顯示，每當 WASDE 數據公佈當天，商品波動幅度明顯放大，自 2009 年以來數據統計如下：

由上表可看出，玉米、小麥、黃豆在 WASDE 數據公佈當天波動都有明顯放大的現象，剛好黃小玉（黃豆、小麥、玉米的「簡稱」）選擇權到期日為 9 月 20 日；9 月 13 日公佈數據，離選擇權到期日不遠，權利金也相對便宜，在中秋節前夕剛好可以多利用海外期貨的農產品選擇權，小試身手一下。

配合消息面，媒體報導中美官員本週對話時，中國方面提出適量進口美國農產品，希望換取美國減少對華為的出口限制以及延遲美國 10 月 1 日對 2,500 億美元商品的加徵關稅；9 月底中美雙方將先進行副部長級會談，10 月初再於華盛頓進行高級別會談，將更聚焦農產品採購議題，對農產品的波動想必更產生推波助瀾的效果。

註： 9 月 WASDE 數據公佈時間：9 月 13 日（五）台灣時間凌晨 12:00

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