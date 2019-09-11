行政院長蘇貞昌拍板高鐵南延案，不過外界普遍不看好，被質疑是選前政策買票，對此，交通部長林佳龍今（ 11 ）日駁斥外界說法，舉例 40 年前要蓋高速公路時，有人說這是「富人才能用的馬路」，現在兩條高速公路還不夠，蓋高鐵時很多人也說會成為「廢鐵」，這都是一種「見樹不見林」的觀點。

交通部長林佳龍表示，高鐵南延案是國家發展重大政策，台灣要成為一日生活圈，環島一周 6 小時內回到原點，一定要靠鐵道串連，也要能夠成為快速、高速廊道，因此規畫西部高鐵、東部快鐵，南北延伸與串連，這跟選舉或政治無關。

林佳龍指出，台灣因為鐵路現代化才發展的國家，若百年前沒有前人打造鐵道路，就沒有如今便利的交通，同樣的考慮高鐵延伸問題，也要有百年遠見，來看現在做的事。

外界質疑高鐵南延案未做好評估，投資千億後續無法回收，林佳龍駁斥這項說法，他指出，高鐵現在一天運量在 16 萬至 28 萬人次之間，一年的盈餘已經破百億，蓋高鐵時很多人也說會成為「廢鐵」，這都是見樹不見林的觀點，交通基礎建設創造的社會效益，是比票箱收入十、百倍之多。

林佳龍舉例， 40 年前要蓋高速公路時，有人說這是「富人才能用的馬路」，現在兩條高速公路還不夠。不該只以票箱收入考量，社會效益、尤其帶動區域居民發展，以及國土整體規畫，才是政府思考問題的最重要角度。

林佳龍說，很多人說嘉義、雲林或彰化效益不夠，是因為「停的班次少」，他擔任交通部長後，大量增加這些車站停的班次，才發現需求量相當大，很多人是搭高鐵通勤、旅遊，這都是非常重要的一日生活圈「生命線」。

林佳龍強調，過去政府訂定自償率問題，很多都是表面文章，為了滿足自償率，很多數據也不真實，若建設是對的，以國家資源縮短城鄉差距，此時不做更待何時。

針對行政程序問題，林佳龍澄清，審查還是會按照程序進行， 4 月已進行第一次， 9 月底會有第二次，審查討論的角度，希望有政策的高度。而過去審查的角度流於片段，不是從整體路網來思考，包含鐵路立體化，也讓每個縣市自提自償率，為何不由中央做整體規劃，負擔更大的財政經費分配。