新竹縣新埔鎮位於竹北市旁邊，商業活動與發展卻不如竹北熱絡，周邊多為丘陵與農田，不過近年近竹北的區域有不少重劃區，新推大樓行情每坪14萬元起，比鄰近的竹北「縣三特區」每坪約25萬元的新大樓便宜約10萬元，房價相對親民，吸引不少在台元科技園區、湖口工業區的首購族到此購屋。

新埔鎮位於竹北市的東北方，主要商圈在中正路周邊，而中正路往西走到底就是竹北市。信義房屋竹北六家店專員邱聖超表示，中正路商家以在地餐廳、小吃為主，連鎖品牌則有胖老爹美式炸雞、全聯福利中心及寶雅生活館。近期發展則往南邊的新田重劃區移動，新田路除有新埔行政中心及小型夜市外，區內已有不少新案推出。

住宅以透天為主，相較竹北市中古透天總價多已上看2000萬元，邱聖超表示，新埔的新透天總價多在1500萬元內，屋齡20年中古透天甚至只要500萬元左右就有。中古大樓總價也僅約400~500萬元，新大樓則集中在新田重劃區，預售屋行情每坪14~18萬元，不乏新竹知名建商的推案，房價卻相當便宜，若與位置最近的竹北市「縣三特區」預售新案每坪約28萬元相比，價差每坪約達10萬元。

不過由於新埔交通相對不便，若在竹科園區上班的民眾，仍需經過竹北後才能到竹科園區，所以儘管房價相對便宜，竹科買方並不多，邱聖超指出，買方多數是就近在竹北上班，或為台元科技園區、湖口工業園區的員工。

邱聖超補充，該區近年較大的建設議題為「璞玉計劃」，若執行後將會開通新埔直達高鐵新竹站的道路，一舉改善區內交通不便的問題，也有助拉抬周邊房價，但該計劃近期才重啟環評中，未來效益仍待觀察。