今日天氣／太平洋高壓影響天氣穩定！桃竹苗留意極端高溫

今（ 12 ）日仍舊受太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲的天氣，僅基隆北海岸及東半部地區偶有零星雨，中午過後在山區、近山區亦有小範圍雷陣雨；天氣依舊悶熱，尤其桃園、新竹、苗栗、金門一帶要注意 36 度左右高溫，各地紫外線指數也容易達到過量甚至危險級，外出請做好防曬措施並多補充水分。

中秋起義？郭台銘送柯文哲月餅「藏紙條」 上頭16字曝光

鴻海集團創辦人郭台銘和台北市長柯文哲，究竟是否結成「郭柯盟」參選 2020，備受各界關注，2 人也在昨（ 11 ）日一早 6 點前往新竹城隍廟參拜。郭陣營也公布了郭台銘送給柯文哲父母的月餅中，藏有 4 張紙條，上頭寫的「16 字箴言」也隨之曝光。

馬英九遭酸雞腸鳥肚！ 羅智強：不去韓造勢對兩人都好

前總統馬英九 8 日受邀出席國民黨總統參選人韓國瑜的新北造勢活動，但致詞時遭中斷，被主持人請下台，因此馬韓 10 日出席國民黨台北市里長授證典禮，同場卻未同框互動，也被認為是刻意錯開。對此，北市議員羅智強認為，馬英九不去韓國瑜的造勢場，對兩人都好。

安宰賢對大咖女演員出現「這舉動」 為何離婚劇組全懂了

具惠善、安宰賢從 8 月初鬧婚變，幾乎天天一爆，原本的濃厚夫妻情竟演變成肥皂劇，具惠善還在 IG 爆料，表示是因為安宰賢外遇，才會讓她離婚的立場反覆。而近日有節目分析這件事，一名記者透露劇組知情人士提到，安宰賢在片場總是隻身一人，甚至不願與他人互動，直到具惠善丟出離婚震撼彈，眾人才恍然大悟。

iPhone11系列不值得買？ 行家曝「2暗黑點」：超沒用

2019 蘋果秋季發表會於台灣時間昨（ 11 ）日凌晨 1 點準時開始，發表會上介紹了新款三支手機 iPhone 11 系列、第五代 Apple Watch 、第七代 iPad 以及 Apple Arcade獨家 100 個新遊戲、 Apple TV+ 的訂閱服務與獨家原創影集等等資訊。其中 iPhone 新機的消息瞬間成為網路上的焦點話題，不過就有網友指出 iPhone 這次的新產品，有「兩大點」讓果粉想買也買不下手。

NBA／離開勇士並非因為格林 杜蘭特：我想要更多單打

超級球星「 KD 」Kevin Durant 今夏轉隊布魯克林籃網，近期他在接受《華爾街日報》專訪時，談到了他當初決定離開金州勇士的決定，他澄清說自己想走並不是因為和球隊前鋒 Draymond Green 有衝突，而是因為想要更多戰術的自主權。（編輯：許苡晴）