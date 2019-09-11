全台規模最大、擁有 16 年歷史的高雄「大港開唱」音樂祭，11 日晚間突然宣布自明（2020）年起停辦。主辦單位無奈透露，停辦的原因為今（2019）年初開始，感受到愈來愈大的壓力，且明顯感受不到高雄市政府的支持；對此，台南市長黃偉哲深夜則在臉書 PO 出 43 字回應：「歡迎大港開唱到台南！」PO 文一出立刻引來網友讚爆洗版。

「大港開唱」11 日晚間突然在臉書粉專上 PO 出聲明，表示團隊自 2006 年開始固定在高雄舉辦音樂祭，雖然創辦以來也經歷過不少困難，但從沒有後悔在高雄落腳，「身為主辦的我們感謝文化局這一路的長期支持，高雄市府也一直是大港開唱相當珍惜的合作夥伴。」

不過「大港開唱」在聲明中指出，高雄市政府自 2018 年底團隊變換之後，今年初開始感受到越來越多的壓力，「無論是令人疲於奔命的調閱資料或是議堂上的抨擊，甚至到市長在面對質詢大港的回應，我們已經明顯感受不到市府對大港的支持…」更坦言若明年續辦，可能會面臨許多無法克服的困難，因此決定停辦。消息一出令許多樂迷感到惋惜。

隨後台南市長黃偉哲則在臉書分享了這則「大港開唱」的 PO 文，並感性回應：「台南有開闊的山河、是自由的城市、有溫純的人情。歡迎『大港開唱』到台南，我們會全力協助！」

PO 文一出立刻引來許多網友狂讚洗版，留言表示：「我台南人，我驕傲，謝謝市長！」、「300 年前，台灣最大港在安平，相信台南不會讓大家失望的！！」、「希望大港可以答應！！！也好愛台南啊！」、「雖然很不甘心，但還是很感謝台南，希望還是可以在台南喊：大港你贏了！」、「歡迎來台南～大港開唱！」（編輯：王錫謙）