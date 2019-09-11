高雄市長韓國瑜 11 日受邀參加教育局特殊優良教師表揚，頒獎時卻遇到一名幼兒園長鄭淑蓮疑似「拒絕握手」的尷尬場面，事後現場媒體追問：「為何不握手？」鄭淑蓮表示：「因為打從心裡就不喜歡他（韓國瑜）！」不過事件經媒體渲染後，鄭淑蓮則透過教育局回應：「人與人之間應該要互相尊重，我跟市長以禮相待的畫面也很清楚的呈現，為何一個不握手就能描述成這樣？」她強調自己本意非如此，希望風波就此平息。

綜合媒體報導，2019 年度資深暨特殊優良教師表揚大會 11 日在高雄市社教館舉辦，當韓國瑜正在頒獎給特殊優良教育人員時，一名幼兒園長鄭淑蓮接過獎項後沒有像其他人一樣與韓國瑜握手，僅點頭致意。事後媒體上前詢問鄭淑蓮：「為何拒絕跟韓國瑜握手？」她則表示：「因為打從心裡就不喜歡他！」

報導指出，然而事件經媒體報導，卻令鄭淑蓮感到不滿，透過教育局發表聲明：「人與人之間應該要互相尊重，我跟市長以禮相待的畫面也很清楚的呈現，為何一個不握手就能描述成這樣？本意非如此，請相關報導不要再製造對立，應回歸教育專業，謝謝！」

教育局在新聞稿中也澄清，在國際禮儀上，男女生握手，若女士不先伸手，男方是不適合主動握手的。「因為女園長並未伸手，市長也未伸手，因此並無拒握之舉！」（編輯：王錫謙）