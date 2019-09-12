鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲、前立法院長王金平究竟是否將結盟參選 2020，各界十分關注，而國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜近來民調數字低迷，也引發不少藍營支持者憂慮；對此，31 位國民黨大老包括榮譽黨主席連戰、前總統馬英九，以及現任黨主席吳敦義等人，在今（12）日的報紙頭版親筆連署了一則「團結、奮鬥、救中華民國」的聲明，呼籲郭台銘和韓國瑜合作。

綜合媒體報導，31 位國民黨大老在這份頭版連署聲明中指出，2020 大選是決定中華民國命運、台灣前途，以及人民未來的關鍵選舉，不可輕忽漠視，「所有熱愛中華民國、守護台灣、關心子孫的同胞們，都必須團結起來，展現力量，撥亂反正，扭轉乾坤。」國民黨經由初選機制產生總統候選人，聲明中也希望韓國瑜與郭台銘 2 人能「合而為一」，以「四步」的誠意謀求真心合作。

聲明中列出「四步」分別為「進一步」：放棄意氣，相互獻策；「退一步」：反省折衷，彼此協調；「讓一步」：海闊天空，取得共識；「跨一步」：集中全力，爭取勝利。聲明末尾更提到，若做不到這「四步」，將可能會重蹈分裂之路，盼「全黨、全民集中選票支持韓國瑜，支持國民黨在國會過半！」

只見聲明左側附上了 31 名大老的連署簽名，包括連戰、馬英九、蕭萬長、吳敦義、吳伯雄，另還有工商協進會理事長林伯豐、全國商總理事長賴正鎰、中華民國婦女會總會理事長蔡鈴蘭、前國安會祕書長胡為真、前行政院長劉兆玄等人也都在其中。

根據《中時電子報》指出，知情人士透露，本次連署的發起人為連戰，他認為藍營必須團結才能打贏 2020 選戰，因此他廣邀黨內大老及各方代表人物連署了這份聲明。（編輯：王錫謙）