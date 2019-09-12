「大老婆的絕地反攻」第 2 集上演！昨（11）日一則《聯合報》頭版下方的半版廣告，由於內容太過勁爆而引發各界關注，一名「大老婆」公開小三與老公的半裸淫照，痛批對方破壞家庭，「是否要到無法挽回的局面，妳才滿意？」並預告將在今（12）日連載。今天大老婆則繼續痛罵，甚至公開表示「老公已無法繁衍」，希望這名小三「知難而退」，而如今她之所以砸重金買廣告的原因也跟著曝光！

昨天《聯合報》頭版下方出現了一則半版廣告，內容是一名「大老婆」向小三宣戰的聲明，聲明中寫道：「這位照片中自稱是蔡 XX，電話號碼 09XXXXXXXX 的女孩，請妳可以選擇放手嗎？妳花了我孩子的爹不少錢，也許妳並不光只是叫我家老爺『老公』，但妳畢竟年輕，終會有更好的歸宿；我們不想因妳的介入造成家庭失和，今日若立場互換，相信妳也會了解的。」

聲明中繼續寫著：「無論如何，傷害已經造成。破壞的代價很大，請妳想清楚這一點。是否要到無法挽回的局面、妳才滿意？是嗎？」最後大老婆也預告「明日待續」，並署名：「忍無可忍且做牛做馬數十載的工具人！」

而今天果然出現了續集，內容繼續罵道：「我伴了我家老爺長達近四分之一世紀以上的歲月了，在他生病時，妳無法隨時在側照料，也不是妳的錯；對我而言，他就是我的唯一，現在我不希望妳因為這種不值得等待的人，蹉跎掉美好而寶貴的年華」。

「大老婆」更不惜在聲明公開老公「無法能再有繁衍的機會」，對任何人來說都是一種傷害，最後也提到「我已年邁，不想再用訴訟的手段、去揭露更多的不堪。我只是會在此告訴大家：『知難而退』有多麼重要！」並署名：「字字血淚的工具人」。

根據《聯合報》報導，這名悲憤的「大老婆」2 天內登了頭版半版廣告，花費約 1、200 萬元，至於在昨天第一則廣告中出現的「28 天」神秘數字，據了解就是這名小三「放閃」的日子。而大老婆之所以會發現這段「姦情」，則是在去（2018）年聖誕節時，發現老公帳單上有一筆 28 萬元不明帳款，追查之下才驚覺小三的存在，是小三到歐洲豪華旅遊的花費。（編輯：王錫謙）