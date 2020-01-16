根據美國《富比士》（Forbes）15日公布的2020年台灣富豪榜，鴻海創辦人郭台銘竟不是第一名，台灣首富換成是頂新魏家，郭台銘跌滑至第四名。至於第二、第三名則為國泰集團蔡宏圖與蔡政達兄弟與旺旺集團董事長蔡衍明。第五名則為富邦集團蔡明忠、蔡明興。

美國《富比士》（Forbes）公布2020年台灣50大富豪榜，魏家四兄弟魏應州、魏應交、魏應充與魏應行雖然部分官司纏身，魏應充甚至日前才入監服刑要在牢裡過年，但頂新集團四兄弟累積身家高達72億美元，約台幣2175億元，位居台灣首富。

第二名由國泰集團蔡宏圖與蔡政達兄弟以身家71億美元，約台幣2144億元。第三名為旺旺集團董事長蔡衍明，因原物料價格下跌推升獲利，身家來到70億美元，約2096億元台幣，較去年增加14億美元，排名由第五升至第三。

至於郭台銘轉戰政壇，但2019年則因鴻海股價下跌，身家少了5%，來到69億美元，約2066億元台幣，從首富變成第四名。而第五名為富邦集團蔡明忠、蔡明興，兩兄弟身家57億美元，約1707億元台幣。

另外，日月光集團張虔生、張洪本兄弟身家46億美元，約1377億元台幣，排名第六。廣達林百里身家43億美元，約1287億元台幣排名第七。國巨陳泰銘 身家38億美元，約1137億元台幣，排名第八。長春石化林書鴻身家37.5億美元，約1122億元台幣。大立光林恩平身家29億美元，約868億元台幣。

值得關注的是，報導指出，這次台灣50大富豪總身家增加7.7%，來到1120億美元，約3兆3540億元台幣。其中，身家增加最多者是排第32名的滬士電子公司董事長吳禮淦，而統一集團創辦人高清愿的獨生女高秀玲也入榜，是台灣前50大富豪中唯一一位女性，身家為9.9億美元，約296億元台幣，排第40名。