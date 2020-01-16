週四 (16 日) 中興通訊公告表示已在 1 月 15 日，以非公開發行 A 股股票方式募集人民幣 115.13 億元，這次增資股票總數為 3.81 億股，發行價格為每股人民幣 30.21 元。

中興通訊增資訊息帶動公司股價一度大漲逾 4%，不過之後賣壓湧現，導致漲幅回至 2% 附近震盪，截至上午收盤，每股暫收 37.56 人民幣。

資料來源: 東方財富網, 中興通訊股價日線走勢

中興通訊指出，受到通訊網路技術進步對產品研發不斷有更高的需求，因此這次增資資金將用於 5G 網路方面的研發及產品開發專案，以強化自身在進入 5G 世代後的產品競爭實力。

中興通訊進一步表示，這次非公開發行所募集的資金可以補充自身業務發展的流動性需求，並使資本結構得到進一步改善，有利於加強公司抵抗營運風險的能力。

中興通訊指稱，目前已具備提供完整的 5G 端到端解決方案能力和豐富的網路建設經驗，在 5G 領域與全球電信商和產業客戶展開廣泛合作。中興通訊已在全球取得 35 個 5G 商用合約，並與全球 60 多家電信商進行 5G 深度合作。

中興通訊同時公布，2019 年前三季研發投入比重達 14.6%，2013 年～2018 年研發投入合計人民幣 652.2 億元，年均投入金額逾人民幣 100 億元。截至目前，中興通訊全球授權專利達 3.6 萬件，其中，5G 戰略布局專利 4100 件，向歐洲電信標準化協會揭露的 5G 標準必要專利達 2204 件，位居全球專利布局領先集團內。



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