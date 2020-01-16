長榮集團大房內鬨，次子張國明今（ 16 ） 召開記者會指控張榮發基金會董事長鍾德美濫權，同時還在各報刊登全版廣告，直指鍾德美是「萬年董事長」，藉基金會持有的股權介入長榮集團經營。對此，張榮發基金會以聲明稿回應，反批張國明、吳景明、李寬量等人惡意杯葛董事會改選，也強調沒有違法涉入經營權。

張榮發基金會表示，董事任期為 3 年，沒有違法修章，吳景明及李寬量指鍾德美為張榮發基金會的「萬年董事長」，根本子虛無有。董事長鍾德美已於所召開的 5 次董事會提出改選董事議程，但張國明、吳景明、李寬量等多位董事惡意缺席杯葛，導致新任董事無法產生，意圖犧牲基金會，以取得長榮集團經營權的目的，這也是教育部多次發函要求張榮發基金會完成董事改選的原因。

針對張國明指控，保全惡意阻擋董事開會，張榮發基金會說明，從來沒有不讓董事進場，反控張國明等董事數次意圖以暴力或其他方式夾帶非董事人員入場，並在今年 1 月 8 日董事會當天，獨家通知某媒體到場，刻意面對鏡頭咆哮，製造悲情衝突畫面讓媒體拍攝，嚴重混淆視聽，導致會議無法順利進行。

至於張國明質疑鍾德美藉基金會持有的股權介入長榮集團經營，張榮發基金會說，該案經法院判決為合法行使基金會持股的股東權，另因部分董事杯葛，導致無法以「特別決議」完成董事改選之難題，依據財團法人法第 45 條第 4 項規定，董事長鍾德美乃依法報請主管機關教育部許可，以「普通決議」二分之一之出席門檻改選董事，希望能夠改變目前的窘境，本案目前尚待教育部核准中。