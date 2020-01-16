趙公明被害魂斷武當山！玉帝賜金銀護法封「八路財神」

想要求財、招財時，你會拜什麼神明呢？台灣許多廟宇都有供奉五路財神，也是台灣信眾最熟悉、最常見的財神之一。但除了五路財神，原來還有「八路財神」你聽過嗎？關於八路財神的由來傳說有相當多版本，其中大部分的版本皆是由道教的五路財神延伸，像是有一說法認為八路財神是五路財神再加上「天、地、人」三個財神所組成；另一說法則認為五路財神再加上武財神關公、文財神比干和文昌帝君，就是八路財神。

但流傳最廣的版本則是趙公明與八位金銀匠的故事，據說，趙公明出生於貧困家庭，非常孝順，是出了名的孝子，日夜盡心盡力照顧老父老母。玉皇大帝被其孝心感動，遂賜之用不完的財富，但趙公明並沒有因此而懈怠，仍然日夜辛勤工作，甚至將財富佈施給更多需要幫助的人；可是，這麼大筆的財富卻引來了不安好心的壞人，壞人們將趙公明騙上武當山後，便放火將其活活燒死。

但趙公明的善心和孝心早已感動上天神佛，死後得道，玉皇大帝賜封其為「八路財神」，由其率領八位金、銀匠護法神，一同掌管凡間財庫和財利；此外，還得到一隻講求正義的黑虎作為坐騎，以及一隻賞罰分明的招財金雞作為傳信使者。

但關於這個版本各地也有些微差距，另一版本則是玉皇大帝被趙公明的孝心打動後，趙公明養的雞開始誕下金蛋、黑狗開始吐出銀錠，於是他請來八位金匠、銀匠將金蛋和銀錠打造成金箔、銀箔，並將金箔、銀箔貼在金紙上焚燒給天上神明，表示感恩。

有天，一群搶匪知道趙公明家的「奇蹟」後，便闖進他家搶劫，沒想到，院子裡的黑狗變成黑虎擊退搶匪，混亂中，院子裡的雞則成了鳳凰載著趙公明和金匠、銀匠飛上天，成為了八路財神。傳說版本各有所異，但不影響八路財神招財、吸財的功力，台灣各地都有八路財神廟，有機會可以去上香拜拜。（編輯：連宜方）

資料參考：

林金郎，《神靈臺灣》（柿子文化事業有限公司，2018年09月）

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