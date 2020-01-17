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國民黨總統候選人韓國瑜最終以552萬餘票輸給連任成功的總統蔡英文817萬餘票，引發國民黨檢討，國民黨台北市議員秦慧珠繼日前質疑韓國瑜選後放鳥中外記者會「太不應該」，也在臉書給予7項建議，包括8點準時上班、宣示戒酒、說錯話要立即認錯等。

秦慧珠認為，韓國瑜重回高雄市上班，大眾關注的最大焦點不再是「高雄是否會發大財」，而是「他是否會被罷免」，這是極大的難堪，也是他起心動念參選總統大選必須付出的代價。

秦慧珠建議，韓國瑜必須自己努力，才能渡過風暴，包括準時上班，最好每天8點鐘就去上班，坐鎮辦公室；說話不要再出包，說錯話要立即認錯；研究市政問題、注重府會關係；施政要有亮點、重點；勤走基層，學蔣經國和宋楚瑜，經常到基層去走動、了解民意、解決問題；提升施政滿意度，不可讓自己的滿意度永遠墊底，然後以「假民調」去攻擊「天下」、「遠見」這些有公信力的媒體；宣示戒酒，韓國瑜可以喜歡喝酒打牌唱歌，「韓市長」實在不需要再喜歡這些。

秦慧珠表示，她不認為罷韓行動會成功，因為單一罷免案在台灣投票率一向不高，也幾乎沒有成功過，但如果韓粉太過激進，炒熱了罷韓行動，反而會提高投票率，那就有可能會成功，縱使不成功，超高的罷韓選票也會再一次讓韓國瑜難堪，讓社會撕裂。

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