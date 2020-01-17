處理器 IP 廠晶心科 (6533-TW) 表示，隨著 5G 開始商轉，加速 AI、IoT 應用發酵，但目前通用 CPU 運算架構更新時間長，因此業界期望更改新架構，驅動 RISC-V 步入高速成長期，未來 5 年業績朝年複合成長率 (CAGR) 3 成目標邁進。

RISC-V 為設計 CPU 的開源指令集架構，其餘指令集架構包括 ARM 平台、Intel 的 X86 平台，前者主攻行動通訊領域，後者則主攻個人電腦領域，相較前面兩者，RISC-V 平台具備擴充彈性，適用在 AI 運算等客製化產品，隨著 5G 興起，預計 AI 需求將只增不減，可望進一步推升 RISC-V 獲採用。

觀察目前市場，看好 RISC-V 後市發展，許多大廠相繼投資研發，晶心科的兩大競爭業者，包括中國平頭哥、美國 SI-FIVE，各獲得阿里巴巴、Google 與高通扶持，前景可期。

晶心科背後同樣有大廠支持，聯發科 (2454-TW) 持股約 13%，投資力道雖較阿里巴巴、高通等大廠相對保守，不過聯發科已在 5G 市場取得領先地位，預期對晶心科將是一大助益；且觀察晶心科 2017-2019 年營收，CAGR 達 30.8%，有機會朝未來 5 年 CAGR 達 3 成目標邁進。

以晶心科前 3 季的應用營收比重來看，感測、AI 為主要營收來源，兩者合計約 44%，其餘則為 IoT、網通、5G 等產品。展望未來，晶心科將持續受惠 5G 應用廣度擴大，加上新興應用採用 RISC-V 機率增加，後市營運可期。

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