隨著週五 (17 日) 所公佈的中國經濟成長數據符合預期，使得市場對於全球景氣的復甦，抱持著樂觀的態度，除此之外，美國於週五 (17 日) 所公佈的新屋開工數據表現相當亮眼，亦顯示美國的房市景氣呈現強勁成長態勢。

美股於週五 (17 日) 開盤時，思科 (CSCO-US) 股價上漲 0.9%，帶動整體道瓊指數上漲；另外，公共事業及通訊服務類股亦於開盤上漲，並帶動 S&P 500 指數的漲幅，美股 4 大指數再創歷史新高。

美國經濟數據

美國於週五 (17 日) 公佈 12 月份新屋開工及營建許可月增率，分別報 16.9% 及 – 3.9%。新屋開工的增長率創下 13 年來最大增幅，顯示受惠於低利率環境，刺激美國房市景氣強勁復甦。

另外，週五 (17 日) 美國亦公佈了 12 月份工業生產及製造業產出月增率，分別報 – 0.3% 及 0.2%，皆較 11 月份數據下滑，而產能利用率亦由 11 月份的 77.3%，下滑至 77%。顯示儘管近期以來，美國經濟之消費層面呈成長趨勢，但製造業景氣的恢復速度，則相對較為緩慢。

截至台北時間週五 (17 日) 23 時許：

道瓊指數上漲 44.94 點或 0.15%，暫報 29342.58 點

那斯達克上漲 23.75 點或 0.25%，暫報 9380.88 點

標普 500 上漲 4.63 點或 0.14%，暫報 3321.44 點

費半上漲 6.97 點或 0.37%，暫報 1909.71 點

台積電 ADR 下跌 0.32% 至每股 58.57 美元

十年期美債殖利率上漲 1.95% 至殖利率 1.844%

紐約輕原油上漲 0.21% 至每桶 58.64 美元

布蘭特原油上漲 0.37% 至每桶 64.86 美元

黃金上漲 0.38% 至每盎司 1556.45 美元

美元指數上漲 0.23% 至 97.285 點

道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

迪士尼 (DIS-US)

迪士尼早盤上漲 0.17%，達 145.35 美元。

數據顯示，自去年 11 月推出以來，Disney + 全球累積下載量已突破 4100 萬，且推出後短短兩個月內，Disney + 已創造了 9720 萬美元的收入。瑞銀將迪士尼目標價從每股 155 美元上調至 164 美元，投行 Wolfe Research 也將其目標價格，從每股 164 美元上調至 175 美元。市場推估，Disney+ 將在第四季度時超越美國其他串流競爭對手，並且擁有 34% 市占率。

Alphabet (GOOGL -US)

Alphabet 早盤上漲 0.72%，達 1460.02 美元。

2019 年谷歌母公司 Alphabet 的股價上漲了 28%，且於週四 (16 日) 上漲了 0.8%，達每股 1450.16 美元，市值亦高達 1 兆美元。德意志銀行分析師 Lloyd Walmsley 認為 Alphabet 的股價仍有上漲空間，他看好該公司於第四季的表現，並重申對 Alphabet 的「買進」股票評級，且將目標價自 1550 美元調高到 1734 美元。

Gap (GPS-US)

Gap 早盤上漲 1.24%，達 18.81 美元。

根據 Gap 於週四 (16 日) 發佈的新聞稿，該公司已決定取消將 Old Navy 品牌分拆並獨立上市的計劃。Old Navy 為 Gap 旗下表現較佳的品牌，但由於商業環境欠佳，且 Old Navy 的銷售量於最近幾個季度明顯下降，因此宣佈取消分拆上市計劃。另外，該公司亦宣佈總裁 Neil Fiske 即將下台。

Gap 預估 2019 年的調整後每股盈利，將略優於先前所預估的 1.7 美元至 1.75 美元區間。

今日關鍵經濟數據：

美國 12 月營建許可數 (萬戶) 報 141.6，預估 146.8，前值 148.2

美國 12 月營建許可月增率報 – 3.9%，預估 – 0.9%，前值 1.4%

美國 12 月新屋開工數 (萬戶) 報 160.8，預估 138.0，前值 136.5

美國 12 月新屋開工月增率報 16.9%，預估 1.1%，前值 3.2%

美國 12 月工業產出月增率報 – 0.3%，預估 0.0%，前值 1.1%

美國 12 月製造業產出月增率報 0.2%，預估 0.2%，前值 1.1%

美國 12 月製造業產能利用率報 77%，預估 77.3%，前值 77.3%

美國新屋開工數 (圖：Calculated Risk)

華爾街分析：

雖然週四 (16 日) 所公佈的零售銷售增長幅度優於預期，但 Oxford Economics 卻抱持較保守的態度，該機構認為，即使美國消費者仍扮演著拉動經濟成長的動能，但對於此現象是否能持久，仍舊是個疑問。

該機構指出，在過去一年，受惠於就業市場景氣的強勁復甦、股市的大漲、以及油價的下滑等因素，皆刺激消費者信心並帶動購買力，但預期此效益將會逐漸消退。

國際信評機構穆迪 (Moody's) 的首席經濟學家 Mark Zandi 表示，美國於 2020 年經濟成長將會放緩，而由於受到波音 (BA-US) 停產及停飛的影響，預期 2020 年第一季的經濟成長率將會下滑至 1.5%。

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