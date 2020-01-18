從《來自星星的你》於台轟動造成流行後，「追韓劇」已默默潛入台灣人的日常，因韓劇通常級數不多，常讓人一迷上就能在一兩天內追完，韓劇裡的浪漫情節及歐爸的霸氣威嚴更是讓許多人看完後都少女心噴發呀！如今已將至2019年末，到底今年有哪些不可錯過的好劇呢？

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》 從2019年01月01日到2019年12月26日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言、抓出了今年最火紅熱門的20大韓劇，快來找這些歐爸一起談戀愛吧！

No.10 阿斯達年代記

共有三部曲並由宋仲基、金智媛所主演的阿斯達年代記有著韓版《冰與火之歌》之稱，「阿斯達」是朝鮮半島第一個首都的所在地，劇中背景以上古時代文明和國家誕生為主，並描述假想之地「阿斯達」的農耕社會與人民間鬥爭及團結的愛情神話英雄故事。劇中人名、地名、語言等皆較脫離現實，讓觀眾難以投入，但花點時間看懂後的網友們可是個個都深陷至無法自拔。

「前面真的需要花些心思了解 但懂了之後真的超好看!!」

「阿斯達必推，劇情緊湊精彩完全沒半點拖戲的地方!!」

No.9 山茶花開時

接受不了爛尾的劇嗎？那挑這部就對了！這是段由孔曉振所主演的女角「冬柏」和以他為中心的三個男人所發展的故事，一個背了30年房貸的工程師、一個母胎單身又想買房的編劇意外成了室友，生活後又感彼此合適更決定走向婚姻。以及女主從小被母親拋棄到最後重新接受媽媽懷抱的轉折，故事在愛情與親情中描述細膩，每句台詞都能句句戳中人心，所有角色到最後一刻皆反轉成好人，沒有反派的劇情讓人看了好暖心。

「最後兩集反而沒有讓我落淚 取而代之滿滿的溫情 收尾收的不錯」

「拍攝的很細膩 每個橋段跟安排都是有用意的 最後也很暖心」

No.8 綠豆傳

由張東尹、金所泫所主演的《綠豆傳》講述著一名偽裝穿上女裝並潛入寡婦村的「全綠豆」、及不想成為妓生的女孩「董東珠」兩人間的愛情喜劇，雖為古裝劇但也不會讓人感覺太沈重，以輕鬆詼諧又無厘頭的劇情發展，讓迷上的觀眾們成為生活中的快樂來源。還有網友說穿上女裝的張東尹感覺比穿時裝還適合，劇裡跟其他角色的少女心互動也是讓人看得哈哈大笑。

「劇情真的好看又好笑還很甜～超推」

「比滷肉還下飯的韓劇」

No.7 WWW：請輸入檢索詞

如今女人當自強已成為一股風氣，而《WWW：請輸入檢索詞》就是一部敘述著三名沒有選擇成為妻子或者母親的女性真實的生活，劇情描寫各個網站業界激烈的競爭故事。

林秀晶飾演一位非常好勝、為了成功失去許多東西的30歲後半段上班族，李多喜飾演網站公關部長，劇情描寫的深入人心，也有眾多網友評論可能故事最初並無非常吸引人，但故事線隨集數越來越精彩，讓人越入迷，整部戲的劇情、人物皆有交代清楚，是部很用心的戲。

「可以一再複習~~好久沒有這麼著迷一部劇了！」

「三位女主的個性設定其實相互襯托，缺任何一位都不會好看！」

No.6 李屍朝鮮

為第一部登上Netflix的韓國原創影集，以殭屍為題材的古裝劇，劇情背景於16世紀的朝鮮王朝，描述王世子李蒼想要見臥病在床的父王卻一直被宮廷中的人阻撓，認為宮中有著不可告人的秘密，於是開始追尋真相，但在過程中意外發現瘟疫正在國家中大舉擴散，只要感染的人就會死而復活，變得嗜血、愛吃人肉。

在調查瘟疫的疫情過程中，是如何拯救大家的呢？整齣劇劇情緊湊不拖戲，讓人看得相當振奮，但第二季還要再等到明年，真的好難受呀！

「一天看完一季 好空虛QQ」

「第二季要等明年二月底…..」

No.5 偶然發現的一天

命運是掌握在自己手上的！由金惠奫、路雲、李宰旭所主演的「偶然發現的一天」講述著一名患有心臟病的女高中生為了反抗既定的命運而意外收穫的故事，是部奇幻的愛情校園浪漫劇。

劇中角色白經、端午、一天，三人間錯綜復雜的愛情關係讓人看了一下虐心一下暖心，但由於是漫畫改編而成的劇情，有些人喜歡這種少女情感、也有些人不習慣這種漫畫式的演法，但裡頭還是有不少作者用心埋的伏筆等你去發現唷。

「全程哭著看完，太不捨我們白經了。」

「這部真的好好看！整個讓人欲罷不能XD」

No.4 觸及真心

也是改編自網路小說的《觸及真心》講述劇中一知名頂級女演員因爆出與財閥三世的緋聞後開始走下坡，所以想盡辦法要爭取演出知名編劇的電視劇，於是到首爾最厲害的律師事務所偽裝求職，擔任律師的秘書，究竟頂級女演員與龜毛律師的隱密辦公室戀情會如何發展？

這部屬於比較輕鬆不用動腦的愛情劇，若是你的生活壓力總是大到喘不過氣，看看這部韓劇或許能讓你重拾一點少女心，讓腦袋好好的休息。

「就是一部很甜不用動腦的片啊！看得很暖」

「膚淺的講就是我很沉浸在兩個人的戀愛裡~」

No.3 Voice3

為韓國的經典系列週末電視劇，今年推出的則是第三季，本季的最後一個案件描述死守於犯罪現場的成員們，與跨國犯罪組織的幕後黑手彼此較量，再次提醒了網路犯罪的殘酷以及黃金時間的重要性，集集精彩，令人屏住呼吸不敢放鬆，看著雙方邏輯性的互相攻防也大喊過癮。覺得生活缺乏點刺激？那你一定要趕緊追上Voice3！

「超好看的啦><但要等追劇的時間好難熬阿~~~」

「第二季讓我hen失望，真的好險第三季水平提高」

No.2 她的私生活

現實生活中的你也是愛追星一員嗎？此劇描述了一位在家總是沈迷於偶像的宅女迷妹（由金秘書為何那樣爆紅的朴敏英飾演），但於現實中又是一位具有獨特眼光的美術館館長，以及一位溫柔假宅男之間的故事。不僅男女主角有著高顏值的吸引力，創新的劇本題材更是引起了眾多粉絲的迴響，性格與理想都天差地遠的兩人又會於美術館裡的相遇擦出什麼火花？對追星迷妹的想法、對過去有著不為人知的脆弱面，彼此散發出的微甜愛情氣氛都是此劇的精彩元素。

「懂得愛人，才是大人！」

「看不夠，希望他趕快再接電視劇。」

No.1 德魯納酒店

不負眾望的《德魯納酒店》果然拿下了2019的網路火紅韓劇第一名，講述經營於繁華的首爾市中心的舊有酒店的故事，雖然早上有數百萬的流動人口經過酒店，但卻沒有人願意停下腳步看看。

在入夜後路上更顯得冷清時，招牌便會亮起燈光，酒店樓層也會逐漸升高，專屬靈賓的德魯納酒店即開張。從旅客到員工，都是一群早該走向來世，但卻又和今生有多重糾葛而停滯於此的靈魂，在這裡他們可以找到解脫的契機，就此放下及告別，是部看完會令人有極大感觸的戲劇。

「這尾收得很好，這世注定送他離開，期待來世再度相遇」

「死亡真是人生的大課題，少年時的感受不深，現在就能體味何謂痛徹心扉」

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月01日至2019年12月26日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『2019熱門韓劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」