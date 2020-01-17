週五 (17 日) 交易，黃金期貨價格上升，但隨著美股創新高，削弱避險資產的需求，本週黃金幾乎持平。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「由於美國和中國均公布正面經濟數據，淡化了市場對全球經濟的擔憂，削弱本週黃金吸引力。」

「中美第一階段貿易協議也挫傷市場對黃金的胃口，因該協議讓幽暗的貿易戰隧道出現終點的曙光。隨著股市創新高紀錄，以及美元穩定，黃金短期內走向疲弱。」

2 月交割的黃金期貨價格上漲 9.8 美元或 0.6%，收每盎司 1560.30 美元。

3 月交割的白銀期貨價格上漲 13.4 美分或 0.8%，收每盎司 18.073 美元。

過去 3 週黃金均收高，本週黃金期貨價格上漲僅約 20 美分。白銀本週約下跌 0.2%。

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 表示，「從季節性角度來看，今年頭 2 個月傾向看漲黃金。但一些關注季節性的交易者可能打算 2 月底獲利了結。」

「目前為止，市場似乎不太在意川普被彈劾一事，但如果參議院在接下來幾週內加大行動力道，我們就會看到恐懼心理帶動的交易，並推升金價。」

在美國住房報告創下約 13 年以來的最高水準後，黃金價格短暫吐回稍早漲幅。上個月房市開工和許可數量年率增加 16.9% 至 160.8 萬個單位，為 2006 年以來最高水準。但與此同時，1 月份消費者信心指數自前月的 99.3 下滑至 99.1。

金價一直設法維持在 1550 美元支撐線上方，這對一些黃金多頭帶來樂觀情緒。

交易者也消化一些中國數據。中國 12 月經濟成長上升，但 2019 年成長速度下降至 6.1%，為數十年低新低。

其他金屬商品交易

3 月交割的銅期貨價格下跌 0.05%，收每磅 2.8455 美元，本週上漲 1.1%。

4 月交割的白金期貨價格上漲 2.4%，收每盎司 1024.80 美元，本週上漲 3.9%。

3 月交割的鈀金期貨價格上漲 2.2％，收每磅 2224.90 美元，又創新高，本週漲幅超過 7%。

Zaner Metals 每日分析報告指出，「有鑑於全球股市上漲，中國經濟數據大部分正面 (零售銷售數據強勁到可以認為該數據正面)，以及媒體對鉑族金屬上漲的報導越來越多，現在鈀金的牛市看起來具有基本面的優勢。」

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