《路透社》等外媒 17 日報導，一艘美軍軍艦於 16 日駛過台灣海峽，已經國防部證實，對此中國大陸外交部發言人耿爽已回應，聲稱台灣問題事關中國的主權和領土完整，敦促美方恪守「一個中國原則」。

17 日在例行記者會上，耿爽回應相關問題時表示，北京方面密切關注、全程掌握美國軍艦通過台灣海峽的情況，並稱「台灣問題事關中國的主權和領土完整，是中美關係中最重要、最敏感的問題」，呼籲美國務必恪守一中原則及中美 3 個聯合公報的規定，慎重妥善的處理涉台問題，以免損害中美關係和台海的和平穩定。

針對美國軍艦過航台灣海峽的情況，外交部發言人表示，中方密切關注並且全程掌握美國軍艦過航台灣海峽的情況。台灣問題事關中國的主權和領土完整，是中美關係中最重要、最敏感的問題。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，慎重妥善的處理涉台問題，以免損害中美關係和台海的和平穩定 pic.twitter.com/oHBoMLTWUx — 人民日報 People's Daily (@PDChinese) 2020年1月17日

美國海軍第七艦隊發言人基利（ Joe Keiley ）表示，希洛號（ USS Shiloh ）在台北當地時間 16 日，依據國際法通過台灣海峽，主要目的是彰顯自由且開放的印太平洋，為例行性行動。國防部方面亦表示，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，期間並無異狀，請國人放心。

中國大陸自製的航空母艦「山東艦」，於 1 月 11 日台灣大選前曾 2 度航行於台灣海峽，遭台灣當局譴責為威嚇行為；現在台灣大選剛落幕不到 1 週，總統蔡英文以壓倒性票數贏得連任，對兩岸關係投下震撼彈，恰逢美國軍艦航經台灣海峽，敏感時機各方的一舉一動，也容易引發關於美中台 3 方關係的緊張與討論。