週五 (17 日) 美中貿易樂觀情緒持續，美國強勁的新屋開工數據和中國經濟回暖跡象，支撐美股本週最後一個交易日持續攀高，四大指數續刷歷史新高。

今年迄今美股 2020 年開局良好，標普與道瓊分別上漲 3.1% 和 2.8%，那指更狂漲逾 4.5%。美中簽署第一階段協議，蘋果、高通等科技股大漲，畫下牛氣沖天的一週，標普週漲幅近 2%，道瓊週漲 1.8%，那指週漲 2.3%。

週五 (17 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 50.46 點，或 0.17%，收 29,348.10 點。

標普 500 指數上漲 11.32 點，或 0.34%，收 3,328.13 點。

那斯達克指數上漲 31.81 點，或 0.34%，收 9,388.94 點。

費城半導體指數上漲 12.69 點，或 0.67%，收 1,916.62 點。

標普 11 大板塊表現。(圖片：Finviz)

標普所有板塊有 9 大板塊揚升，通訊服務 (+0.90%) 板塊領漲，其次為公用事業 (+0.76%) 和資訊科技 (+0.71%) 板塊；全球石油需求擔憂限制油價，能源板塊隨之重挫，跌幅最大 (-0.66%)，工業板塊表現持平。

尖牙股僅亞馬遜收低。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.11%；臉書 (FB-US) 上漲 0.17%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.02%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.70%；Netflix (NFLX-US) 上漲 0.31%。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 和野村證券 (Nomura) 分析師看好蘋果股價持續上揚，雙雙上調其目標價。

兆美元俱樂部，即市值超過 1 兆美元的公司集團，Google 母公司 Alphabet 是昨日最新加入的俱樂部成員，目前市值蘋果居冠 (1.40 兆)、微軟次之 (1.27 兆)。

看好亞馬遜高利潤業務繼續助力投資並提高盈利，摩根士丹利和瑞銀週五上調亞馬遜目標價，預料該公司將在年底重返兆美元企業，目前亞馬遜市值為 9245.23 億美元。

四家公司週四在美國聯邦法院向 Facebook (FB-US) 提起訴訟。他們控訴 Facebook 涉及反競爭行為，不當的撤銷開發人員對其平台的訪問權限，對潛在的競爭對手造成傷害。

半導體類股漲跌互見。高通 (QCOM-US) 上漲 4.49%；AMD (AMD-US) 上漲 2.33%；英特爾 (INTC-US) 小跌 0.10%；美光 (MU-US) 下跌 0.03%； Marvell (MRVL-US) 上漲 0.85%Nvidia (NVDA-US) 上漲 0.14%。

花旗分析師將高通股票評級從「中立」調升為「買進」，目標價從 89 美元上調至 108 美元，認為 2020 年將是高通經歷加速發展的一年，5G 升級週期起步將帶動其營收和 EPS 增長。

金融股以大摩表現突出。摩根士丹利 (MS-US) 上漲 1.90%；富國銀行 (WFC-US) 下滑 0.14%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.69%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.058%；花旗 (C-US) 上漲 0.15%。

台股 ADR 普遍下滑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.29%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.57%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.08%。

焦點個股

Canaccord Genuity 將波音 (BA-US) 目標價下調至 350 美元，由於停飛波音 737 Max 鉅額費用，預測其獲利和銷售將面臨壓力，衝擊第四季的財報利潤。波音週五股價下跌 2.36% 至每股 324.15 美元。

全球最大的油田服務供應商之一 Schlumberger (SLB-US) 最新財報每股純益 39 美分，獲利優於預期 (37 美分)，但其股價下跌了 1.06% 至每股 38.37 美元。

關鍵數據

美國 12 月營建許可數 (萬戶) 報 141.6，預估 146.8，前值 148.2

美國 12 月營建許可月增率報 – 3.9%，預估 – 0.9%，前值 1.4%

美國 12 月新屋開工數 (萬戶) 報 160.8，預估 138.0，前值 136.5

美國 12 月新屋開工月增率報 16.9%，預估 1.1%，前值 3.2%

美國 12 月工業產出月增率報 – 0.3%，預估 0.0%，前值 1.1%

美國 12 月製造業產出月增率報 0.2%，預估 0.2%，前值 1.1%

美國 12 月製造業產能利用率報 77%，預估 77.3%，前值 77.3%

美國新屋開工數 (圖：Calculated Risk)

華爾街分析

美中週三正式簽署第一階段貿易協議後，本週市場氣氛越趨熱絡。

IMF 總裁 Kristalina Georgieva 稱，美中貿易緩和當然是好消息，但並沒有解決所有複雜的問題，也肯定還沒解決貿易體系中的基本問題。

嘉信理財 (Charles Schwab) 首席固定收益策略師 Kathy Jones 表示：「在這個階段，我們看到聯準會承諾維持利率不動，人們相信全球經濟數據出現一些鬆緩和改善的訊號… 這有助於推動市場。」

紐約斯巴達資本證券 (Spartan Capital Securities) 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示「市場充滿了熱情，財報與強勁經濟數據的結合支撐了市場… 從技術角度來看，市場有些超買，漲勢有可能在某時耗盡。」

根據 Refinitiv IBES 數據，華爾街預計標普成分股企業獲利將在第四季下降 0.8%，但預計 2020 年第一季將增長 5.8%。

Horizon Investments 首席投資長 Scott Ladner 表示：「我們認為，本財報季最重要的事情會是 CEO 對營運前景的評價，這總是很重要，但我們認為由於一些全球性不確定性才剛緩解，不太可能馬上在財報數字中體現結果。」

美國股、債市週一 (20 日) 因馬丁路德金紀念日 (Martin Luther King Jr. holiday) 休市一天。

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