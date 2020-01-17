週五 (17 日) 美中貿易樂觀情緒持續，美國強勁的新屋開工數據和中國經濟回暖跡象，支撐美股本週最後一個交易日持續攀高，四大指數續刷歷史新高。
今年迄今美股 2020 年開局良好，標普與道瓊分別上漲 3.1% 和 2.8%，那指更狂漲逾 4.5%。美中簽署第一階段協議，蘋果、高通等科技股大漲，畫下牛氣沖天的一週，標普週漲幅近 2%，道瓊週漲 1.8%，那指週漲 2.3%。
週五 (17 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數上漲 50.46 點，或 0.17%，收 29,348.10 點。
- 標普 500 指數上漲 11.32 點，或 0.34%，收 3,328.13 點。
- 那斯達克指數上漲 31.81 點，或 0.34%，收 9,388.94 點。
- 費城半導體指數上漲 12.69 點，或 0.67%，收 1,916.62 點。
標普所有板塊有 9 大板塊揚升，通訊服務 (+0.90%) 板塊領漲，其次為公用事業 (+0.76%) 和資訊科技 (+0.71%) 板塊；全球石油需求擔憂限制油價，能源板塊隨之重挫，跌幅最大 (-0.66%)，工業板塊表現持平。
尖牙股僅亞馬遜收低。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.11%；臉書 (FB-US) 上漲 0.17%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.02%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.70%；Netflix (NFLX-US) 上漲 0.31%。
摩根士丹利 (Morgan Stanley) 和野村證券 (Nomura) 分析師看好蘋果股價持續上揚，雙雙上調其目標價。
兆美元俱樂部，即市值超過 1 兆美元的公司集團，Google 母公司 Alphabet 是昨日最新加入的俱樂部成員，目前市值蘋果居冠 (1.40 兆)、微軟次之 (1.27 兆)。
看好亞馬遜高利潤業務繼續助力投資並提高盈利，摩根士丹利和瑞銀週五上調亞馬遜目標價，預料該公司將在年底重返兆美元企業，目前亞馬遜市值為 9245.23 億美元。
四家公司週四在美國聯邦法院向 Facebook (FB-US) 提起訴訟。他們控訴 Facebook 涉及反競爭行為，不當的撤銷開發人員對其平台的訪問權限，對潛在的競爭對手造成傷害。
半導體類股漲跌互見。高通 (QCOM-US) 上漲 4.49%；AMD (AMD-US) 上漲 2.33%；英特爾 (INTC-US) 小跌 0.10%；美光 (MU-US) 下跌 0.03%； Marvell (MRVL-US) 上漲 0.85%Nvidia (NVDA-US) 上漲 0.14%。
花旗分析師將高通股票評級從「中立」調升為「買進」，目標價從 89 美元上調至 108 美元，認為 2020 年將是高通經歷加速發展的一年，5G 升級週期起步將帶動其營收和 EPS 增長。
金融股以大摩表現突出。摩根士丹利 (MS-US) 上漲 1.90%；富國銀行 (WFC-US) 下滑 0.14%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.69%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.058%；花旗 (C-US) 上漲 0.15%。
台股 ADR 普遍下滑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.29%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.57%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.08%。
焦點個股
Canaccord Genuity 將波音 (BA-US) 目標價下調至 350 美元，由於停飛波音 737 Max 鉅額費用，預測其獲利和銷售將面臨壓力，衝擊第四季的財報利潤。波音週五股價下跌 2.36% 至每股 324.15 美元。
全球最大的油田服務供應商之一 Schlumberger (SLB-US) 最新財報每股純益 39 美分，獲利優於預期 (37 美分)，但其股價下跌了 1.06% 至每股 38.37 美元。
關鍵數據
- 美國 12 月營建許可數 (萬戶) 報 141.6，預估 146.8，前值 148.2
- 美國 12 月營建許可月增率報 – 3.9%，預估 – 0.9%，前值 1.4%
- 美國 12 月新屋開工數 (萬戶) 報 160.8，預估 138.0，前值 136.5
- 美國 12 月新屋開工月增率報 16.9%，預估 1.1%，前值 3.2%
- 美國 12 月工業產出月增率報 – 0.3%，預估 0.0%，前值 1.1%
- 美國 12 月製造業產出月增率報 0.2%，預估 0.2%，前值 1.1%
- 美國 12 月製造業產能利用率報 77%，預估 77.3%，前值 77.3%
華爾街分析
美中週三正式簽署第一階段貿易協議後，本週市場氣氛越趨熱絡。
IMF 總裁 Kristalina Georgieva 稱，美中貿易緩和當然是好消息，但並沒有解決所有複雜的問題，也肯定還沒解決貿易體系中的基本問題。
嘉信理財 (Charles Schwab) 首席固定收益策略師 Kathy Jones 表示：「在這個階段，我們看到聯準會承諾維持利率不動，人們相信全球經濟數據出現一些鬆緩和改善的訊號… 這有助於推動市場。」
紐約斯巴達資本證券 (Spartan Capital Securities) 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示「市場充滿了熱情，財報與強勁經濟數據的結合支撐了市場… 從技術角度來看，市場有些超買，漲勢有可能在某時耗盡。」
根據 Refinitiv IBES 數據，華爾街預計標普成分股企業獲利將在第四季下降 0.8%，但預計 2020 年第一季將增長 5.8%。
Horizon Investments 首席投資長 Scott Ladner 表示：「我們認為，本財報季最重要的事情會是 CEO 對營運前景的評價，這總是很重要，但我們認為由於一些全球性不確定性才剛緩解，不太可能馬上在財報數字中體現結果。」
美國股、債市週一 (20 日) 因馬丁路德金紀念日 (Martin Luther King Jr. holiday) 休市一天。
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