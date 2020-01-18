連鎖眼科集團大學光 (3218-TW) 受惠近視人口不斷成長，帶動集團角膜塑型鏡片需求增加，加上佈局中國市場，外資看好大學光未來獲利，本週連 5 日買超，拉出 2 根漲停，週五收 79 元，創 10 年新高，周漲 26%。

大學光營收比重方面，臨床服務佔 62%、雷射手術佔 38%，其中治療近視散光的全飛秒手術已於去年底推出：白內臟手術及角膜塑型鏡片可望隨著技術逐漸成熟，成營運主要動能之一。

外資認為，除近視人口不斷增加，台灣人口老齡化將帶動老花等相關手術需求，加上 2013-2017 年雷射手術費用的年複合成長率約 2-6%，2019 年已增加至 20%，看好大學光未來 5-10 年獲利可望大幅成長。

中國市場方面，大學光目前共有 8 個營運據點，其中 2 個據點已開始獲利，今年將再拓展 2-3 間門市，大學光表示，雖然中國市場仍處於建置階段，但長遠來看，可望成為海外新動能。

大學光去年 12 月營收 1.29 億元，月減 3.92%、年增 15.03%；第 4 季營收 3.85 億元，季增 6.4%、年增 25%；全年營收 14.18 億元，年增 18.75%。

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