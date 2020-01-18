針對中國大陸武漢肺炎疫情，疾管署今（18）日向國人報告最新狀況。副署長莊人祥指出，中國大陸新增4例新型冠狀病毒感染的肺炎病例，個案均為男性，發病日介於1月5日至8日，目前病況穩定隔離治療中。目前個案累計45例，2例死亡、治療中重症5例、15例出院，密切接觸者累計763例，追蹤中98人。另外疾管署也針對英國報告指可能千人受影響被傳染做出回應。

疾管署於今日接獲中國大陸疾控中心通知，向國人報告上述最新狀況。而為因應大陸武漢肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，並針對國際及小三通港埠之入境發燒旅客全面詢問武漢旅遊史及進行健康評估。自去年12月31日啟動由武漢直航入境班機之登機檢疫，已執行31航班，共檢疫3,541名旅客及機組員。

疾管署表示，昨(17)日無新增嚴重特殊傳染性肺炎通報病例，截至1月17日共4名通報「嚴重特殊傳染性肺炎」個案，均二採檢驗中(目前均流感陽性、新型冠狀病毒陰性)，目前國內無2019新型冠狀病毒確診個案。

由於農曆春節將至，提醒國人赴武漢旅遊，應避免接觸呼吸道症狀病患、野生動物及出入傳統市場或醫療院所，並做好個人防護措施，返國後14天內如出現發燒及呼吸道症狀，應配戴口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊及接觸史以利診斷及治療。

而疾管署也再次發布致醫界通函提醒醫療院所，請醫療院所加強疑似個案通報及落實相關感染管制措施，包括：出現發燒及呼吸道症狀，且發病前14日內具武漢旅遊史、居住史等符合通報定義之病患，通報「嚴重特殊傳染性肺炎」。

另外，自大陸返台，無武漢旅遊史之急性呼吸道感染病患，如符合新型A型流感通報定義，通報「新型A型流感」；如不明原因肺炎病患，有群聚現象，或其職業為醫療照護工作人員，請通報「不明原因肺炎」。而目前除了武漢地區有疫情，泰國也確診兩例、日本一例。

至於日前倫敦帝國學院MRC全球傳染病分析中心(MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis)的科學家，刊出報告指出在武漢受到影響的人數可能超過千人。為此，疾管署表示這是用了很多假設去模擬出來的，參數正確性、有沒有偏差值都還要再看，但疾管署的態度認為可作為參考，強調針對疫情都是「不排除人傳人」這樣的最高規格來做準備，包括監測、檢疫，以及後續的醫療防護都是。