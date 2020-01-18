新頭殼newtalk

曾經培育出「傳說對決」、「英雄聯盟」、「PUBG」等多個遊戲項目職業選手的ahq電子競技俱樂部，在今年為了促進選手間的良性競爭，以及繼續給新生代好手一個展現自我的舞台，自去年12月中起廣招台灣各路優秀素人參戰，在1月錄取25名青訓生，於 2020 年 1 月 2 日 至 1月 17 日 在ahq電子競技俱樂部基地，舉辦兩梯次為期共 14 天的英雄聯盟「青訓營」，期望透過真實的選手訓練生活，更能深入了解選手整體能力。經過一個多月的徵選後，AHQ遴選出的14名新生代選手於昨（17）日齊聚於Carry電競館進行最終選拔，找出最有潛力為職業選手的明日之星，加入ahq的大家庭！

小夜夜到場勉勵小學弟。

教練在後台為選手表現評分。

ahq表示，本次青訓徵選的三大主軸為「操作、學習能力、態度」，在昨日的選秀會現場中舉辦3場競賽，以隨機抽籤的方式決定隊伍，由教練為選手的於俱樂部測試中的幾項數據評分，此部分占總評分的70%，而在現場的表現則佔總評分的30%，由評審評分，最後宣布得分最高的五位選手成為選秀之星。

ahq執行長Henry（中）。

最終林暐哲（We1zhe） 、陳致遠（笑看紅塵只偽紅顏）、林修宇（小當家家家）、黃俊凱（BangTwo小可愛）、鄧宇哲（DomoJJ）從一百多位報名的練習生中脫穎而出，成為選秀之星，正式加入ahq。AHQ執行長Henry表示：「人才培養在全世界都是很重要的一部分，而AHQ遊戲方面的訓練外，在生活作息以及個人習慣上也會加以要求，期許他們能夠在未來成為一個優秀的職業選手。」Henry也表示日後ahq的青訓徵選活動，會配合日後春、夏兩個賽季的節奏持續進行，並且樂觀面對PCS賽區的前景，期望 Riot Games與FunPlus Esports 對新賽區會有很好的規劃。

延伸閱讀：

回應20萬連署！南韓政府宣布「三支箭」保障電競選手權益

又傳欠薪！韓MVP戰隊隊員準備提集體訴訟求償