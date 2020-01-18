又到了一年一度的年前尾牙季節，許多公司也陸續舉辦活動，來犒賞旗下員工一年來的付出，而尾牙中的重頭戲，莫過於抽獎環節。沒想到一位女網友抽到了二獎，但卻在結局揭曉後大喊：「氣到想離職」。

這名女網友在臉書「爆怨公社」發文，「有人懂這是尾牙二獎的心酸嗎？」只見她赴上的圖中是貳獎「 1000 元刮刮樂」一張，上頭更標榜「總中獎率 70% 」，沒想到她一刮完發現自己是另外的 30% ，事後還得知「沒刮中還要計入所得」，讓她氣得直呼「為什麼不給我現金，腦袋只有一個念頭，老娘要離職」。

據「所得稅法」規定，抽獎獎品、獎金的確得依照 10% 稅率扣繳，但若在 2000 元以下，照理說是可以免辦扣繳；而原 PO 表示，「我也不清楚，只知道公司的回覆是計入所得」；也有人推測是公司把刮刮樂面額「折現計算」，並解釋「公司聲請款項時，會紀錄支出 1000 元，直接發給你或是換成家電用品，會計根本不管，總之抽到 1000 元就算你的所得」。

過程曝光後也立刻引發熱議，網友紛紛幽默回應，「倒虧的尾牙」、「公司是沒賺錢嗎」、「到底是懲罰還是獎賞」、「哈哈哈～還要記入所得！這公司真的很會算」、「慘還要更慘」、「尾牙二獎這種真的是…」。（編輯：潘毅）